Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin Kanal D ekranlarında cumartesi akşamları sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konuğu olan Murat Balkan'ın hayatı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Murat Balkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?' sorularının yanıtına yer verdik...

MURAT BALKAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

1979 yılında İstanbul doğan Murat Balkan kendisi gibi müzisyen olan babasından etkilenerek küçük yaşta perküsyon çalarak müzik hayatına başladı. 1991 yılında İtalya’nın Sicilya adasında düzenlenen Dünya Gençlik Festivalinde 12 yaşında ülkesini temsil eden Balkan, bu genç yaştaki başarısından sonra dünyanın bir çok ülkesinde düzenlenen müzik ve şarkı yarışmalarında aldığı ödül ve derecelerle müzik severler ve müzik yapımcıları tarafından fark edildi.

Söz yazarlığı ve bestecilik yeteneklerinin de farkına varan Murat Balkan küçük yaştan beri geliştirdiği yeteneklerine akademik bir kariyer kazandırmak için 1997 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan 2002 yılında mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Formasyon eğitimini tamamlayarak müzik öğretmenliği de yapmaktadır.

Türk ve Balkan müziğinin tanıtılmasına yönelik çalışmalarda da farklı gruplar ile konser ve dinletilerde yer aldı...