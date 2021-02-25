Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan ünlü ressam Bedri Baykam takipçilerine; Murat Balkan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki Murat Balkan kimdir? Nereli? Kaç yaşında öldü? | Murat Balkan neden öldü? İşte ayrıntılar...

MURAT BALKAN KİMDİR? NERELİ?

Murat Balkan'ın 1946 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Türk Koleji'ni bitiren Balkan, ODTÜ Kimya Bölümü'nden mezun olduktan sonra Ankara TED Koleji'nde kimya öğretmeni olarak çalıştı.

Murat Balkan, 1973'te ilk şirketini tıbbi cihazlar ithalat ve pazarlaması alanında kurdu ve böylelikle profesyonel iş yaşamına atılmış oldu. Sonrasında ise birçok sektörde firmalar kurdu. Balkan ayrıca başka firmalara da ortak olarak kuruluşlarına katıldı.

Ankara'da bir sanat galerisi kuran Balkan, Bodrum Akyarlar'daki bakir Aspat koyunu satın aldı. Balkan bölgedeki antik yıkıntıların araştırılmasını ve restorasyonunu sağladı. Aspat Sanat Köyü'nü kurdu.

MURAT BALKAN KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

16 Şubat Salı günü Muğla'nın Yatağan ilçesi yakınlarında geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Murat Balkan 24 Şubat 2021'de yaşamını yitirdi.

MURAT BALKAN NEDEN ÖLDÜ?

Kaza, 16 Şubat Salı günü Muğla'nın Yatağan ilçesi yakınlarında meydana geldi. Aspat A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı, Çağdaş Sanatlar Vakfı kurucu üyesi ve Aspat Sanat Köyünün kurucusu, iş insanı Murat Balkan'ın içinde bulunduğu ve Orçun Alper'in kullandığı araç başka bir araçla çarpınca uçuruma yuvarlanmıştı.

Geçirdiği trafik kazası sonrası Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Balkan bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.