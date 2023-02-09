Murat Bardakçı'dan skandal Kızılay çıkışı: Bugünkü Kızılay'a ne bağış yaparım ne de para veririm

Deprem felaketinde kan bağışının önemi ortaya çıkarken Gazeteci Murat Bardakçı'nın Kızılay'a kan bağışı yapmayacağına ilişkin sözleri tepki çekti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü meydana 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketiyle karşı karşıya geldi. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkileyen deprem nedeniyle kan bağışının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Binlerce vatandaş, Kızılay'a kan verdi, yardımda bulundu.

Birlik ve beraberliğin olması gereken deprem felaketindeki son durum Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın moderatörlüğündeki Bire Bir Deprem Özel programında masaya yatırıldı.

Murat Bardakçı'dan skandal Kızılay çıkışı: Bugünkü Kızılay'a ne bağış yaparım ne de para veririm

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Programda konuşan Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Kızılay hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Bardakçı, Kızılay'a kan bağışı yapmayacağını ifade ederek, "Aile büyüklerim Kızılay'a her türlü yardımı yapmıştır ama ben bugünkü Kızılay'a hiçbir bağış yapmam. Askeriyeye yaparım. Bugünkü Kızılay'a ne bağış yaparım ne de para veririm. Çünkü hakkında çok söylenti var" ifadelerini kullandı.

Murat Bardakçı'dan skandal Kızılay çıkışı: Bugünkü Kızılay'a ne bağış yaparım ne de para veririm

SÖZÜNÜ GERİ ALDI

Programın ilerleyen dakikalarında 'Kızılay'a kan vermem' sözünü geri aldığını belirten Bardakçı, "Kan veririm ama asla maddi bağışta bulunmam" diye konuştu.

1
2
0
0
1
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kahramanmaraş’ta madencilerden duygulandıran hareket: Enkaz altındaki kız çocuğuna elleriyle su içirdi
Kahramanmaraş’ta madencilerden duygulandıran hareket: Enkaz altındaki kız çocuğuna elleriyle su içirdi
Bakan Bozdağ açıkladı: “Diyarbakır’da şimdiye kadar 192 kişi vefat etti, bin 91 kişi yaralandı”
Bakan Bozdağ açıkladı: “Diyarbakır’da şimdiye kadar 192 kişi vefat etti, bin 91 kişi yaralandı”
Can dostlarımız da afetten etkilendi! Kahramanmaraş depreminden kurtulan hayvanlar!
Can dostlarımız da afetten etkilendi! Kahramanmaraş depreminden kurtulan hayvanlar!
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son Haberler
Juan Manuel Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Manuel Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Coccaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Coccaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Coccaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Coccaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Walter Mazzantti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Mazzantti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Walter Mazzantti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Mazzantti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Garro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Garro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Garro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Garro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
2 kardeş depremde hayatını kaybetmişti! Son yolculuğa uğurlandılar
2 kardeş depremde hayatını kaybetmişti! Son yolculuğa uğurlandılar
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de konuştu! Depremde can kaybı 16 bin 170, yaralı sayısı 64 bin 194 oldu
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de konuştu! Depremde can kaybı 16 bin 170, yaralı sayısı 64 bin 194 oldu
Son dakika | Bakan Bozdağ duyurdu: Depremde yıkılan binaları yapanlar ve sorumluluğu olan kişiler için tahkikat başlatıldı
Son dakika | Bakan Bozdağ duyurdu: Depremde yıkılan binaları yapanlar ve sorumluluğu olan kişiler için tahkikat başlatıldı
Çok Okunanlar
Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti!
Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti!
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"
AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Galatasaray'ın yeni transferinden deprem desteği: Türk halkı için çok üzgünüm
Galatasaray'ın yeni transferinden deprem desteği: Türk halkı için çok üzgünüm
Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri, bu ayki maaşlarını depremzedelere gönderecek
Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri, bu ayki maaşlarını depremzedelere gönderecek
Depreme karşı en güvenli iller hangi iller? Deprem riski olmayan iller hangileri? İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenli iller
Depreme karşı en güvenli iller hangi iller? Deprem riski olmayan iller hangileri? İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenli iller
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?