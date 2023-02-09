Murat Bardakçı'dan skandal Kızılay çıkışı: Bugünkü Kızılay'a ne bağış yaparım ne de para veririm

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü meydana 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketiyle karşı karşıya geldi. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkileyen deprem nedeniyle kan bağışının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Binlerce vatandaş, Kızılay'a kan verdi, yardımda bulundu.

Birlik ve beraberliğin olması gereken deprem felaketindeki son durum Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın moderatörlüğündeki Bire Bir Deprem Özel programında masaya yatırıldı.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Programda konuşan Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Kızılay hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Bardakçı, Kızılay'a kan bağışı yapmayacağını ifade ederek, "Aile büyüklerim Kızılay'a her türlü yardımı yapmıştır ama ben bugünkü Kızılay'a hiçbir bağış yapmam. Askeriyeye yaparım. Bugünkü Kızılay'a ne bağış yaparım ne de para veririm. Çünkü hakkında çok söylenti var" ifadelerini kullandı.

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SÖZÜNÜ GERİ ALDI

Programın ilerleyen dakikalarında 'Kızılay'a kan vermem' sözünü geri aldığını belirten Bardakçı, "Kan veririm ama asla maddi bağışta bulunmam" diye konuştu.