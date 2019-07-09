Murat Başoğlu ile teknede uygunsuz şekilde görüntülenen Burcu Başoğlu eşinden boşandı

2 yıl önce amcası Murat Başoğlu ile bir teknede uygunsuz bir şekilde görüntülenen Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayıeşinin kendisini aldattığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

200 BİN TL TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM ETTİ

Selçuk Kabadayı'nın açmış olduğu boşanma davası bugün sonuçlandı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verirken Burcu Başoğlu'nu 100 bin TL maddi 100 bin TL manevi tazminat cezası ödemeye mahkum etti.

KARŞI BOŞANMA DAVASI REDDEDİLDİ

Mahkeme ayrıca Burcu Başoğlu'nun açtığı karşı boşanma davasını kusurlu olduğu gerekçesiyle reddetti.

NELER OLMUŞTU?

BURCU BAŞOĞLU İTİRAF ETTİ: O KADIN BENİM

Sunucu Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı’ nın kamuoyunda büyük tepki çeken teknedeki fotoğraflarıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, Başoğlu ve Kabadayı hakkında ‘hayasızca hareket’ suçlamasıyla dava açtı. Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın iddianamesine göre, Başoğlu fotoğraflardaki kişinin yeğeni olduğunu inkâr ederek, o kişinin ‘Olga’ adlı bir kız olduğunu söyledi. Burcu Kabadayı ise o kadının kendisi olduğunu kabul etti. Eşi Selçuk Kabadayı’nın ifadesine göre de Burcu Kabadayı olaydan sonra her şeyi kendisine itiraf etti.

MURAT BAŞOĞLU: İÇKİ İÇİP ÖPÜŞTÜK

Murat Başoğlu ise ifadesinde yeğeni Burcu ile otele gitmek için tekneyle plajdan ayrıldıklarını, dalga nedeniyle bir koya girdiklerini, dalgadan dolayı gidemeyeceklerini anlayınca plaja döndüklerini iddia etti. Başoğlu sonra yeğeni Burcu’nun spor salonuna, kendisinin de festival alanına gittiğini, orada tanıştığı Olga adlı kızla tekneye gelip koya gittiklerini öne sürdü.

İfadesinin devamında, Olga ile teknede içki içip öpüştüklerini, bayanın bikinisini, kendisinin de boxer tipi deniz şortunu hiç çıkarmadığını, cinsellik olmadığını, kızın dans ettiğini, 1.5 saat sonra da plaja döndüklerini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

BURCU KARADAYI: SARHOŞTU BENİ ÖPMEYE BAŞLADI

Ancak Burcu Kabadayı ifadesinde, deniz dalgalı olduğu için yanaştıkları koyda, alkollü olan amcasının teknenin üst kısmında kendisini öptüğünü, basında yer alan fotoğraflardaki kişinin kendisi olduğunu söyledi. Genç kadının eşi Selçuk Kabadayı’nın ifadesi de mahkeme dosyasında yer aldı. Kabadayı’nın ifadesine göre, eşi Burcu ve amcası Murat Başoğlu o gün tekne gezintisinden saat 19.00’a doğru döndü. Basındaki görüntüleri ise eşi, amcası ve amcasının eşi Hande Başoğlu ile birlikte oldukları bir ortamda öğrendi, bunun üzerine kendisi ve Hande Başoğlu çok şaşırdı. Kabadayı’nın ifadesine göre, eşi önce “Amcam sadece dudağımdan öptü” diyerek yaşananları inkâr etti. Ertesi gün ise Murat Başoğlu’nun kendisini öpme olayının ilk olmadığını, olay günü teknede işi öpmenin de ötesine götürdüğünü söyleyerek her şeyi itiraf etti. Kabadayı tekne fotoğraflarındaki kişinin eşi olduğunu teşhis ettiğini ve sonra boşanmaya karar verdiğini belirtti.

RAPOR VERİLDİ: TAM OLARAK ENSEST

Dava dosyasına göre, bilirkişi de fotoğraflardaki kişilerin Burcu Kabadayı ve Murat Başoğlu olduğuna dair rapor verdi. İddianamede ayrıca “34 yaşında evli bir bayanın 49 yaşında yine evli öz amcasıyla teknelerinde herkesin görebileceği şekilde bu suçu işlemesi, ensest kavramına tam olarak uymaktadır. Aralarında bu denli yakın akraba ilişkisi bulunan şüphelilerin isteyerek bu fiili gerçekleştirmeleri ve bunu herkesin görebileceği biçimde yapmaları, toplumsal değer yargılarımızı ağır şekilde etkilemiştir” denildi.

“BURCU ÇOĞU ZAMAN AMCASININ EVİNDE KALIYORDU”

İddianameye göre eşiyle birlikte sık sık İstanbul’dan Bodrum’a giden Burcu Başoğlu Kabadayı, bu geliş-gidişlerinde çoğu zaman amcası Murat Başoğlu ve yengesi Hande Başoğlu’nun evinde kalıyordu. Olay günü Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Kabadayı, Başoğlu’na ait ‘Apostol’ adlı tekneyle denize açıldı. Civardaki bir koyda durup ‘herkesin görebileceği bir biçimde’ iddianameye konu suçu işlediler. Görüntüler medyaya yansıyınca da savcılık olayın ‘toplumsal ahlâkı, değer yargılarını ve kamu vicdanını zedeleyici bir mahiyete büründüğü’ gerekçesiyle soruşturma başlattı.