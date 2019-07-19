Eşi Hande Bermek ile birlikteyken öz yeğeni ile ahlaksızca ilişki yaşayan ve eşi öğrendikten sonra Murat Başoğlu'ndan boşanmıştı. Murat Başoğlu'nun şimdi ise yeni ilişkisi ortaya çıktı. Ünlü futbolcu Ali Turan'ın boşandığı eşi Rana Altuntaş ile fotoğrafları basına sızdı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Ünlü futbolcu Ali Turan'dan iki yıl önce boşanan Rana Altuntaş ile birlikte olan, ancak sonrasında yollarını ayıran Başoğlu'nun, Altuntaş ile birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Yasak bir aşka daha imza atan ikilinin ilişkilerinin evli oldukları dönemde başladığı iddia edildi.

RANA ALTUNTAŞ KİMDİR?

Ali Turan'ın eski eşi Rana Altıntaş hakkında adının geçtiği aşk iddialarının dışında herhangi bir bilgi bulunamamıştır.

MURAT BAŞOĞLU KİMDİR?

51 yaşındaki Murat Başoğlu, 1968'de İzmir'de dodu. Tahir Başoğlu adında bir erkek kardeşi vardır. Baoğlu Sabah Şekerleri adlı televizyon programıyla tanındı, daha sonra çeşitli programlarda sunuculuk yaptı. Sunuculuğun yanında oyunculuk da yapan Başoğlu bir süre mankenlik yaptı.

Reklamcılığın yanında tasarım ürünler üzerine kendi şirketini işleten Başoğlu "Benzemez Kimse Sana" programının 3 defa sunuculuğunu yaptı. 2015 yılında "Çilek Kokusu" adlı dizide rol aldı.

BAŞOĞLU'NUN SUNDUĞU PROGRAMLAR, ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

İşte Benim Stilim,

Benzemez Kimse Sana,

Çilek Kokusu,

Arkadaşım Hoşgeldin,

Analı Oğullu,

Senden Önce,

Patron Mutlu Son İstiyor,

Makber, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi,

Tatlı İntikam,

Zeybek Ateşi,

90-60-90,

Nilgün (dizi),

Nilgün (film),

Bizim Mahalle