Murat Başoğlu'na komşuları tarafından veto!

Ünlü sunucu Murat Başoğlu 3 yıl önce Bodrum'da öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz bir şekilde yakalanmıştı. Olayın ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek ile ayrılan Başoğlu son olarak yeni sevgilisi ile görüntülendi. Sunucu olayın ardından yıllar geçmesine rağmen hayatına kaldığı yerden devam edemedi ve oturduğu daireden taşınmak zorunda kaldı.

Yasak aşk skandalı ile hafızalara kazınan ve televizyon hayatı biten ünlü sunucu Murat Başoğlu 3 yıl önce Bodrum'da öz yeğeni Burcu Başoğlu ile tekneden yakalanmıştı.

Olayın ardından eşi tarafından terk edilen Başoğlu zor günler geçirdi.

Aradan geçen 3 yılın ardından hayatına devam etmek isteyen ünlü sunucu geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle alışveriş yaparken objektiflere yakalandı.

Bodrum'u çok seven ve uzun zamandır orada yaşayan Murat Başoğlu'na bir darbede komşularından geldi. Başoğlu, Gölköy'de tuttuğu kiralık evden komşularının kendinden aşırı rahatsız olduğunu hissetti ve apar toplar taşındı.

Çevreden gelen tepkiler üzerine Gölköy'den kaçan Başoğlu'nun, emlakçıların kapısını çalarak daha ıssız bir yerde ev arayışına girdiği öğrenildi.

MURAT BAŞOĞLU VE YENİ SEVGİLİSİ

Yunan adaları seyahatinde tanıştığı öğrenilen arkadaşını Bodrum’a davet eden Başoğlu, Gölköy sahilinde bir beach’te görüntülendi.