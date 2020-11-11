Murat Boz gece klibinde oynayan kadın kim? | Deniz Işın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?
Murat Boz'un yeni çalışması Gece'nin video klibi müziksevelerin beğenisine sunuldu. Murat Boz'un Gece klibinde kendisine eşlik eden oyuncu merak konusu oldu. Peki Murat Boz gece klibinde oynayan kadın kim? | Deniz Işın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte detaylar.
"Gece" adlı yeni çalışmasıyla müzikseverlerin karşısına çıkan Murat Boz, şarkıya dikkat çeken bir klip çekti. 6 buçuk dakikalık video klipte ilk 3 dakika kısa film yer alırken hemen sonrasında şarkıya giriş yapılıyor. Murat Boz'un Gece klibinde kendisine eşlik eden oyuncu merak konusu oldu. Peki Murat Boz gece klibinde oynayan kadın kim? | Deniz Işın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte ayr5ıntılar...
MURAT BOZ GECE KLİBİNDE OYNAYAN KADIN KİM?
Murat Boz'un Gece klibinde kendisine Her Yerde Sen adlı dizi ile tanınırlığını arttıran oyuncu Deniz Işın eşlik ediyor.
DENİZ IŞIN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Deniz Işın, 28 Mayıs 1992 İzmir doğumludur.
Deniz Işın, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’a taşındı. Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu’nda 2 sene İzmir’de, bir sene de İstanbul’da eğitim aldı. 2017’de ‘Lysistrata’ oyununda Lysistrata, 2018’de ‘You Can’t Take It With You’ oyununda Alice karakterini canlandırdı.
Aynı zamanda, reklam filmlerinde kendini gösteren Işın, 2018 yılında Türk Telekom reklamında, 2019 yılında ise Ülker Piko, Coca-Cola, Vodafone, Foxplay, Labne, Gratis, Ülker İkram, Teknosa ve Artema reklamlarında rol aldı. Fox Tv’de yayınlanan ‘Her Yerde Sen’ dizisinde Merve karakterine hayat verdi. Yakında Star Tv’de yayınlanmaya başlayacak olan ‘İyi Günde Kötü Günde’ dizisinde Seda karakterini canlandıracak olan Deniz Işın; Murat Boz’un ‘Gece’ isimli video klibinde kamera karşısına geçti.
MURAT BOZ'UN GECE ŞARKISININ SÖZLERİ
Nasıl kırılmasın kalbim, şimdilik paramparça
Geçince hep hatırlatır ,o süslü dar sokaklardan
Delirebiliriz bu aşkın ortasında kavrulup her akşam, her akşam
Çevirebiliriz geri, hüzün ,keder, üzüntü yak ne varsa, yak ne varsa
Yine gece gece ,yine gece gece düştün aklıma, aklıma
O pembe dudaklarının, tende bıraktığının hatrı var, hatrı var
Yine gülüşün değsin aşka
Beni yine yorsun baştan
Vazgeçmek mi asla
İyi geliyor her bir parçan
Neşe veriyor her bir an
Gölgen bile bana