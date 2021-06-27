Aşk hayatında çalkantılı günler yaşayan ve kimseyle ilişki yaşamayan Murat Boz ve Tuba Büyüküstün için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Şarkıcılığının yanı sıra birçok filmde rol alan Murat Boz ile oyuncu Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından Murat Boz - Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor? Murat Boz - Tuba Büyüküstün sevgili mi? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

MURAT BOZ - TUBA BÜYÜKÜSTÜN AŞK MI YAŞIYOR? MURAT BOZ - TUBA BÜYÜKÜSTÜN SEVGİLİ Mİ?

Snob Magazin'de yer alan habere göre Murat Boz ve Tuba Büyüküstün, Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi. Çiftin yemekten sonra boğazda tekne turu yaptığı iddia edildi. İkiliden aşk yaşayıp yaşamadıklarına ilişkin bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Murat Boz ve Tuba Büyüküstün'ün Instagram üzerinden birbirlerini takip etmediği öne görüldü.