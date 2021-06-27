Tekirdağ Çorlu'dan acı haber: Sahte içkiden ölüm sayısı 6'ya yükseldiSoğukkanlılığı pes dedirtti! 13 yaşındaki kız üvey annesini önce dövdü sonra öldürdü!Biri güzelliğiyle, diğeri yakışıklılığı ile büyülüyor! Hayranlarını heyecanlandıran bomba iddia: Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk yaşıyorMurat Boz - Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor? Murat Boz - Tuba Büyüküstün sevgili mi?AÖF 2. üniversite kayıt tarihi 2021 | AÖF 2. üniversite kayıtları ne zaman 2021?Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir 2021? Üniversite kayıt için ne gerekli?Girdiği denizden çıkamadı! Yaşlı kadın boğularak can verdiGörkem Hasdemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Formula 1 Avusturya GP canlı izle 2021 | S Sport 2 canlı yayın izle linki | Formula 1 nasıl izlenir 2021?Hazırlık maçı: Galatasaray- Dinamo Bükreş maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Murat Boz - Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor? Murat Boz - Tuba Büyüküstün sevgili mi?

Murat Boz - Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor? Murat Boz - Tuba Büyüküstün sevgili mi?

Şarkıcı Murat Boz'un Netlix'te yayınlanacak olan Another Self filminde başrolü paylaşacağı oyuncu Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Peki Murat Boz - Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor? Murat Boz - Tuba Büyüküstün sevgili mi? İşte detaylar...

Murat Boz - Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor? Murat Boz - Tuba Büyüküstün sevgili mi?

Aşk hayatında çalkantılı günler yaşayan ve kimseyle ilişki yaşamayan Murat Boz ve Tuba Büyüküstün için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Şarkıcılığının yanı sıra birçok filmde rol alan Murat Boz ile oyuncu Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından Murat Boz - Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor?  Murat Boz - Tuba Büyüküstün sevgili mi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 

MURAT BOZ - TUBA BÜYÜKÜSTÜN AŞK MI YAŞIYOR?  MURAT BOZ - TUBA BÜYÜKÜSTÜN SEVGİLİ Mİ?

Snob Magazin'de yer alan habere göre Murat Boz ve Tuba Büyüküstün, Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi. Çiftin yemekten sonra boğazda tekne turu yaptığı iddia edildi. İkiliden aşk yaşayıp yaşamadıklarına ilişkin bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Murat Boz ve Tuba Büyüküstün'ün Instagram üzerinden birbirlerini takip etmediği öne görüldü.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT