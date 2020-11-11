Yılın bomba iddiası: Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?

Son dönemlerin fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nın başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah ile ünlü pop şarkıcısı Murat Boz'un aynı masada otururken çekilen görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?

MURAT BOZ VE FARAH ZEYNEP ABDULLAH AŞK MI YAŞIYOR?

Snob Magazin'in haberine göre; 40 yaşındaki ünlü şarkıcı Murat Boz ve 31 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı magazin kulislerinde konuşuluyor. Bir dost meclisinde aynı masada ve yan yana oturdukları görülen Murat Boz ile Farah Zeynep Abdullah'ın gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı iddia edildi.

Kimi çevreler ise Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah'ın bir müzik projesi üzerine çalıştıklarını öne sürdü.

Sosyal medyada birbirlerini yakından takip eden Murat ve Farah Zeynep Abdullah'ın birlikte olup olmadıkları tartışma konusu oldu. Murat Boz, geçtiğimiz ağustos ayında 31 yaşına giren Farah Zeynep Abdullah'ın doğum gününü de katılmıştı.

MURAT BOZ BİYOGRAFİSİ

Murat Boz (d. 7 Mart 1980), Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu.

İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti.

1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı.

Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı.

Ardından Şans (2009), Aşklarım Büyük Benden (2011) ve Janti (2016) albümleriyle kariyerini sürdürdü. Bu albümlerde yer alan "Maximum", "Uçurum", "Para Yok", "Özledim", "Sallana Sallana" ve "Adını Bilen Yazsın" şarkıları Türkiye Resmî Listesi'nde ilk beş başarısı gösterirken "Geri Dönüş Olsa", "Kalamam Arkadaş" ve "Janti" ise zirveye yerleşti

Şarkıcı, müzikal kariyerinin yanı sıra 2014'ten itibaren oyunculuk kariyerine odaklanarak Hadi İnşallah (2014), Kardeşim Benim (2016) ve Dönerse Senindir (2016) filmlerinde başrol oynadı.

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH BİYOGRAFİSİ

17 Ağustos 1989 yılında Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Amnesty Türkiye'nin de gönüllü destekçisidir.

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği "Bi Küçük Eylül Meselesi" filminde Engin Akyürek ile başrolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi. 2016'da Eşki Elmalar filminde Muazzey karakterini canlandırdı. Şimdilerde Masumiyet Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat vermektedir.