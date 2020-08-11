Ünlü şarkıcı Murat Boz, Aslı Enver ile ayrıldıktan sonra ünlü bir ismin eski eşi ile anıldı. Bir süre önce adı Deren Talu ile aşk iddialarına karışan Murat Boz'un şimdilerde Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

MURAT BOZ VE MELİS İŞİTEN AŞK MI YAŞIYOR?

'Gossippasta' adlı bir kullanıcının haberine göre ünlü şarkıcı Melis İşiten'i yakın markaja aldı.

Aslı Enver ile bir dönem anılan, hatta bir dönem birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilen yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ayrılığın ardından kimse ile adı anılmamıştı.

Murat Boz, Melis İşiten'i sosyal medya hesabından takip etmemesine rağmen fotoğraflarını beğenmeye başladı. Melis İşiten'de kısa bir süre sonra Murat Boz'un fotoğraflarını beğenmeye başladı. İkili arasında aşk iddialarına henüz bir açıklama gelmedi.

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Melis İşiten, kendi ifadeleriyle biyografisini şu şekilde aktarmaktadır;

Okan ile Yasemin’in kızı olarak 1989 yılının Haziran ayında dünyaya geldi bu kız çocuğu. İstanbul’da geçen ömrünün en sevdiği kısımları hep Kaş’ta geçti. O yüzdendir bu kız çocuğunun ”Kaş benim 2.evim” demesi. Kendini bildi bileleli sahneye olan merakından Üniversitede Tiyatro Bölümünü seçeceği zaten önüne geçilemez bir gerçekti. Üzerine oyuncu koçluğu yapmaya ve iyi bir anlatıcı olmak için eğitimlere gitmeye devam etti. Tanışmalarının üzerinden 3 ay geçtikten sonra 2014 yılında Uraz’la evlendi. Ardından 2016 yılında Ada’yı dünyaya getirip anne olan bu kadın yıllardır kadınlar hakkında konuşmaktan, yazmaktan bir an olsun çekinmedi. Gücü kuvveti olduğu sürece kadınlar için yazmaya, konuşmaya ve anlatmaya devam edecek.

Haziran 2014 yılında Uraz Kaygılaroğlu ile dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016’da kızları Ada doğdu. Temmuz 2019 yılında boşandılar.