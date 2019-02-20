Murat Boz ve Seda Bakan'ın başrollerinde yer aldığı sinema filmi 'Öldür Beni Sevgilim' de vizyona girmeden medya gündeminde etkilerini hissettirdi. Sinema filminin senaryosundaki bazı bölümlerin Demet Akalın- Okan Kurt çiftinden esinlenerek yazıldığı iddia edildi. Peki merakla beklenen Öldür Beni Sevgilim ne zaman vizyona girecek? Oyuncular kim? Vizyon tarihi ve fragmanı..

Murat Boz filmde ‘Okan’, Seda Bakan ise ‘Demet’ karakterini oynuyor. Evlilikleri yıpratıcı bir sürece giren çifte Milli Piyango’dan büyük ikramiye çıkıyor. Hayatları bir anda değişiyor, ilişkileri kurtuluyor.

Demet Akalın ile Okan Kurt’un 6.5 yıllık evliliği 4.5 ay önce bitmişti. Okan Kurt’a gelen hacizler evliliğin sonunu getirmişti. Çift 2.5 ay önce yeniden barıştı.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FRAGMAN

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ KONUSU

Evlilikte heyecanlarını kaybetmiş bir çift hayat görüşlerinin çok farklı olduğunu fark eder. Yıldönümlerinde başlarına gelen bir sürpriz sonucu ise hayatları bambaşka yönlere sapar.

Birbirlerini neredeyse öldürecek noktaya gelen ikili; aslında evliliklerindeki sorunun, birbirleriyle zaman geçirmemek ve hiçbir şey paylaşmamaktan kaynaklandığını anlar. Her evlilikte oluşabilecek sorunları ve kadın-erkek ilişkilerinin evrensel çıkmazlarını komik, romantik ve aksiyon dolu sahnelerle gözler önüne serecek olan filmde daha birçok sürpriz sinema severleri bekliyor.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ OYUNCULARI

Başrollerini Murat Boz ve Seda Bakan’ın paylaştığı, Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu oyuncu kadrosunda yer alıyor.

SEDA BAKAN KİMDİR?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze'de doğmuştur. Anne tarafı Selanik'li, baba tarafı Saraybosna'lı'dır. Bir de ağabeyi vardır. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu. Türker İnanoğlu sinema televizyon alanında eğitim vermek ve sektörde hazır yetişmiş personel açığını kapatmak için Kavacık'ta kurduğu TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezinde eğitim aldı.

Seda Bakan, çeşitli dizilerde rol aldı. Özellikle de “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisindeki Eda rolüyle tanındı.



2010 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan senaryosunu Emrah Serbes‘in yazdığı, yönetmenliğini Serdar Akar ve Mustafa Altıoklar‘ın yaptığı “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” adlı dizide Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Ege Aydan, Sezin Akbaşoğulları gibi oyuncularla birlikte oynamıştır.

Seda Bakan, 2014 yılında STAR TV‘de yayınlanan, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir‘in rol aldığı “Kardeş Payı” adlı dizide oynadı.

Seda Bakan, 2014'ün Ocak ayında nişanlandığı müzisyen Ali Erel ile 2014 yılının Ekim ayında evleneceğini açıklamıştı ancak nikâhın 1,5 ay erken yapılacağını söyledi.

2015 yılında TV8 kanalında yayınlanan sunuculuğunu Acun Ilıcalı‘nın üstlendiği Yetenek Sizssiniz 2015 programında, Seda Bakan, Eser Yenenler ve Ali Taran ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.

Filmleri :

2014 – Kardeş Payı

2014 – Zaman Makinesi 1973

2013 – Behzat Ç. Ankara Yanıyor

2011 – Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2010-2013- Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2010 – Şen Yuva

2009 – Umut

2009 – Geniş Aile

2009 – Makber

2008-2009 – Adanalı

2008 – Pars: Narkoterör

2007 – Sana Mecburum