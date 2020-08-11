Murat Boz yeni şarkısı için kısa film çekti!

Murat Boz yeni single çalışmasını yayınlandı. Merakla beklenen 'Gece'yi dinleyicilerin beğenisine sunan Boz, 'Can Kenarım' ve 'kalben'den sonra 'Gece'ye klip yerine bir kısa film çekti.

Yeni single çalışması için kısa filminde kendisine oyuncu Deniz Işın eşlik etti.

Bir aşk hikayesinin başından sonuna kadar karşılıklı diyaloglarla anlatıldığı kısa film, 3. dakikasından sonra şarkının filme dahil olmasıyla birlikte klibe dönüştü.