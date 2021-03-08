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  3. Murat Boz'a hayranından doğum gününde klipli Jest!

Murat Boz'a hayranından doğum gününde klipli Jest!

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un 7 Mart'ta kutladığı doğum gününe hayranından gelen videolu gönderme sosyal medyaya bomba gibi düştü. 41 yaşına basan Boz için sürpriz bir doğum günü şarkısı hazırlayan Tuğba Duran isimli bir hayranın klibi sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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08 Mart 2021 Pazartesi 17:19
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