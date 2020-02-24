Murat Boz'dan Caroline Yılmaz'a cevap

Murat Boz'un ev hallerine tanık eden ve evde sürekli parti verdiğini çıplak dolaştığını söyleyen Caroline Yılmaz'a Murat Boz'dan jet hızında cevap geldi.

"EVDE ÇIPLAK DOLAŞIYOR"

Caroline Yılmaz, TV 8,5’ta yayınlanan Caroline Show adlı programında Murat Boz ile ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Murat Boz ile komşu olduğunu söyleyen Caroline Yılmaz, “Murat Boz’un ev hallerini çok sık şahit oluyorum. Evde sık sık arkadaşlarıyla parti veriyor. Üstü çıplak dolaşıyor, buzdolabının kapısını açıp elma alıp yiyor. Sonra kahve içiyor, geriniyor, esniyor” dedi.

Murat Boz ‘Evinde üstü çıplak dolaşıyor’ iddiasına hemen yanıt verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir magazin programında kendisine yöneltilen iddialara açıklık getiren Boz şunları yazdı:

"Oturduğum ev 5 kattır. Yan komşum çok değerli bir müzisyen arkadaşım ve ailesi... Maksatlı ve baştan sonra yalan olan bu açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz." dedi