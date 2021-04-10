Murat Boz'dan hayranlarını üzen haber!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi vermeyi ihmal etmeyen Boz, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek herkesin önlem alması gerektiğini belirtti.

Söz konusu paylaşımda Boz, "Herkese selm, Covid 19 olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinamın 4. gününde evimde dinleniyorum. Durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.