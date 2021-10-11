Murat Boz'dan O Ses Türkiye'den ayrılan Hadise hakkında itiraf! Ebru Gündeş'in gelişini nasıl karşıladı?

Senelerdir TV8 ekranlarında yayınlanan, Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan ünlü şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

"EĞLENCELİ GEÇİYOR"

O Ses Türkiye hakkında konuşan yakışıklı şarkıcı, yeni jüri üyeleri için "Ebru Gündeş yeniden geldi. Oğuzhan Koç katıldı. Çok eğlenceli geçiyor" şeklinde konuşurken bu sezon yakın arkadaşı Hadise'nin programda jüri olmamasıyla ilgili de konuştu.

"HADİSE BİZİMLE"

41 yaşındaki Murat Boz, O Ses Türkiye'de uzun yıllar birlikte jüri koltuğuna oturduğu arkadaşı için "Hadise her zaman beraberiz. Hadise bizimle" şeklinde konuştu.

2011 yılında başlayan O Ses Türkiye'nin olmazsa olmaz ismi haline gelen Hadise, Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap yarışmasında da jüri üyeliği yaptı. Ünlü şarkıcının, Ebru Gündeş ile yaşadığı problem sonrası yapım şirketinin Hadise hakkında böyle bir karar aldığı iddia edilmişti.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN İLE AŞK YAŞIYOR MU?

Murat Boz ile Tuba Büyüküstün hakkında aşk dedikoduları çıkmıştı. İkilinin birlikte yemek yedikleri ve tekne ile gezerken görüntülendikleri yönünde magazin gündeminde günlerce konuşulmuş ve aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

Tuba Büyüküstün’e bu konu sorulması üzerine “Herkes ile çıkıyor” diyerek aşk dedikodularını ciddiye almadığını ifade etti.