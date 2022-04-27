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  3. Murat Boz'un hayranları pes dedirtti! Terli havlusunu paylaşamadılar

Murat Boz'un hayranları pes dedirtti! Terli havlusunu paylaşamadılar

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un hayranları görenleri şoka soktu. Terli havlusunu paylaşamayan hayranlar, adeta birbirini ezdi.

Murat Boz'un hayranları pes dedirtti! Terli havlusunu paylaşamadılar 117

Ünlü şarkıcı Murat Boz, adından söz ettirmeye devam ediyor.