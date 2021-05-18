Murat Boz'un sevgilisi var mı? Hakkında çıkan iddialara yanıt verdi

Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından olan 41 yaşındaki Murat Boz, sık sık ilişki iddialarıyla gündeme geliyor. 2008 yılında Eliz Sakıçoğlu ile evlenen Boz, 2012 yılında Sakıçıoğlu ile anlaşmalı boşanmıştı. En son, kendisi gibi ünlü olan Aslı Enver ile aşk yaşamıştı. Ancak ikili, aralarında yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı ilişkilerine son vermişti.

AŞK İDDİALARINA YANIT VERDİ!

Aslı Enver'in ardından adı sık sık başka isimlerle anılan Murat Boz, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaşım yaparak hakkında çıkan iddialara kesin olarak yanıt verdi. Söz konusu paylaşımda Murat Boz sevgilisinin olmadığını, olursa herkese bildireceğini ifade etti. Murat Boz yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bir ilişkim yok. Olursa bunu muhakkak sizlerle paylaşırım"