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  3. Murat Boz'un zor anları! Annesi kalp spazmı geçirdi

Murat Boz'un zor anları! Annesi kalp spazmı geçirdi

Yakışıklı şarkıcı Murat Boz ile ailesi Hollanda'dan İstanbul'a dönerken annesi bir anda rahatsızlandı. Kalp spazmı geçirdiği öğrenilen annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Murat Boz'un zor anları! Annesi kalp spazmı geçirdi

Konser için Amsterdam'a giden Murat boz, annesi ve ağabeyini de yanına aldı. İstanbul'a dönerken uçakta kalp spazmı geçiren anne Boz apar topar hastaneye kaldırıldı.

"HAVADA KORKU DOLU ANLAR"

Amsterdam’dan Türkiye’ye dönerken uçakta kalp spazmı geçiren anne Nedret Boz, uçağın piste inmesiyle hastaneye kaldırıldı. Annesini apar topar hastaneye kaldıran kardeşlerden Ali Boz, annesinin sağlık durumuyla alakalı bilgi verdi.

Murat Boz'un zor anları! Annesi kalp spazmı geçirdi

“TEDİRGİN OLDUK”

Boz, “Amsterdam dönüşü annem uçakta rahatsızlandı. Havada olduğumuz için yapacak bir şey yok baya bir tedirgin olduk ama şu an çok iyi tetkikler de yapıldı. bir de gribal enfeksiyon oldu.  Sonra taburcu oldu” ifadelerini kullandı.



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