Murat Caydemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Caydemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Murat Caydemir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Murat Caydemir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Murat Caydemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Caydemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murat Caydemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murat Caydemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murat Caydemir 1 Mart 1989 tarihinde Yozgat şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Murat Çaydemir şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murat Caydemir Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murat Caydemir, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 15 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Murat Caydemir'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Murat Caydemirboyu ve yaşı kaç

Murat Caydemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murat Caydemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Murat Caydemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murat Caydemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2008 yılında Hatayspor

17 Ekim 2008 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2009 yılında Önderspor

23 Eylül 2009 yılında Elbistan Bld

8 Ekim 2010 yılında Önderspor

24 Ağu 2011 yılında Arsinspor

16 Ocak 2012 yılında Araklıspor

30 Haziran 2012 yılında Arsinspor

21 Eylül 2012 yılında Erzin Belediye

18 Eylül 2013 yılında Ceyhanspor

11 Eylül 2014 yılında Düzcespor

23 Ocak 2015 yılında Kırıkkalespor

31 Ağu 2015 yılında Karaman Bld

22 Ocak 2016 yılında Söke Spor

12 Ocak 2017 yılında Serhat Ardahan

22 Eylül 2017 yılında B. Yeşilova

16 Şubat 2018 yılında Kale Belediye

19 Eylül 2018 yılında Kuşadasıspor

7 Şubat 2019 yılında Manavgat Bld

20 Eylül 2019 yılında Ceyhan Spor

16 Eylül 2020 yılında Yalovaspor

2 Ekim 2020 yılında Ceyhan Spor

15 Ağu 2021 yılında Kuşadasıspor

Murat Caydemir kimdir

Murat Caydemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murat Caydemir şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aliaga Futbol

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Murat Caydemir nereli

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