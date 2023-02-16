Murat Caydemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Caydemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murat Caydemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Murat Caydemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Murat Caydemir 1 Mart 1989 tarihinde Yozgat şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Murat Çaydemir şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Murat Caydemir Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murat Caydemir, {oyuncu-ayak}
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 15 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Murat Caydemir'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Murat Caydemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Murat Caydemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.
Murat Caydemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Murat Caydemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
29 Ağu 2008 yılında Hatayspor
17 Ekim 2008 yılında Kulüpsüz
10 Şubat 2009 yılında Önderspor
23 Eylül 2009 yılında Elbistan Bld
8 Ekim 2010 yılında Önderspor
24 Ağu 2011 yılında Arsinspor
16 Ocak 2012 yılında Araklıspor
30 Haziran 2012 yılında Arsinspor
21 Eylül 2012 yılında Erzin Belediye
18 Eylül 2013 yılında Ceyhanspor
11 Eylül 2014 yılında Düzcespor
23 Ocak 2015 yılında Kırıkkalespor
31 Ağu 2015 yılında Karaman Bld
22 Ocak 2016 yılında Söke Spor
12 Ocak 2017 yılında Serhat Ardahan
22 Eylül 2017 yılında B. Yeşilova
16 Şubat 2018 yılında Kale Belediye
19 Eylül 2018 yılında Kuşadasıspor
7 Şubat 2019 yılında Manavgat Bld
20 Eylül 2019 yılında Ceyhan Spor
16 Eylül 2020 yılında Yalovaspor
2 Ekim 2020 yılında Ceyhan Spor
15 Ağu 2021 yılında Kuşadasıspor
Murat Caydemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Murat Caydemir şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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