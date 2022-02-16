Murat Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Çelik'in biyografisi

Gazeteci Murat Çelik'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Murat Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Murat Çelik'in biyografisi ve detaylar...

MURAT ÇELİK KİMDİR?

51 yaşındaki Murat Çelik, 1970 yılında İstanbul'da doğdu.

Çelik gazetecilik kariyerine 1989 senesinde Nokta Dergisi'nde başladı.

Amerika'da televizyon yayıncılığı alanında eğitim alan Çelik, üst seviye İngilizce bilgisine sahiptir.,

Mesleğini ilerleyen yıllarda TRT, AA, ATV, BRT gibi kurumlarda sürdürmüştür. Star Gazetesi Ankara Temsilciliği yapan Murat Çelik bu göreviyle aynı dönemde köşe yazarlığı da yapmıştır.

Star TV'de Yüzleşme isimli programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenmiştir.

Kişisel sosyal medya hesabında sıklıkla Beşiktaş paylaşımlarında bulunan Murat Çelik, sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır. Aynı zamanda Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeliği de bulunmaktadır.

Bugün hala Vatan Gazetesi bünyesinde gazetecilik mesleğini sürdürmekte ve yazmaya devam etmektedir.

Çelik Habertürk televizyonuna yorumcu olarak konuk olmaktadır.