Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcılığı görevine atanan Murat Çetinkaya internette sıkça araştırılmaya başlandı. Bizde Murat Çetinkaya kimdir, nerelidir? sorularının cevaplarını haberimizde derledik.

MURAT ÇETİNKAYA KİMDİR?

1970 yılında doğan Murat Çetinkaya, 1988 yılında TED Ankara Koleji'nden, 1992 yılında da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliğinden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü-Bankacılık anabilim dalında tamamladı.



Meslek hayatına T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Fon Yönetimi Müdürlüğünde başlayan Çetinkaya, Tekstilbank ve Diler Yatırım Bankası hazine bölümlerinde çalıştı. Çetinkaya 2010-2017 arasında ise Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Halk Portföy Yönetimi AŞ kurucu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Haziran 2017'de Borsa İstanbul Grubuna geçen Murat Çetinkaya, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı. Çetinkaya, Borsa İstanbul'daki çalışma döneminde Türk Lirası finansal mimari ve pay piyasası pazar yapılanması üzerine odaklandı.