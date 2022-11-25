Murat Çiçek Kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır, Mesleği nedir, Evli mi? Biyografisi

TV 24 Televizyonunda Günün Manşeti Programıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran başarılı gazeteci Murat Çiçek Kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır, Mesleği nedir, Evli mi? Biyografisi

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Murat Çiçek Kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır, Mesleği nedir, Evli mi? Biyografisi

TV 24 Televizyon kanalında Gazeteci Hikmet Genç ile birlikte Günün Manşeti adıyla özellikle günün siyasi gündemini değerlendiren yorumlayan ve yaptıkları analizlerle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Murat Çiçek Kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır, Mesleği nedir, Evli mi? Biyografisi

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MURAT ÇİÇEK KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1972, Adıyaman doğdu. Dedesi, o zamanın şartları sebebiyle okuma-yazmayı askerlik döneminde öğreniyor. Bu sebeple tek oğlu olan babasının okuması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Tarlalarını satarak tabiri caizse varını-yoğunu harcayarak Çukurova üniversitesinde İnşaat Mühendisliği bölümünü okutuyor. Babasının devlet memuru olması sebebiyle Anadolu’nun her köşesini geziyor. Adıyaman, Malatya, Diyarbakır Anadolu Lisesi. Ancak lise eğitimini Tatvan’ da tamamlamak durumunda kalıyor. Marmara Üniversitesi. Turizm ve İstanbul Üniversitesi. İşletmeyi tamamladı. Çeşitli meslekleri düşünmeme rağmen, radikal bir kararla gazeteciliğe yöneldi. 1990’da Türkiye Gazetesi’nde işe başladı, herkesin kendi işini yaptığı, muhabirin “muhabir” olduğu ve gazeteyi sırtladığı bir dönemdi. İşe en baştan başlamak gerekiyordu özellikle alaylıysan. Bu şekilde kendi ayaklarının üzerinde durarak yola koyuldu. Evli ve bir kız çocuk babasıdır. Gazeteci olan Murat Çiçek, Halen 24 TV' de Hikmet Genç ile beraber Günün Manşeti programını yapmaktadırlar.

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