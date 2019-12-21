Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’ne yatırımlar devam ediyor

Kütahya'nın Gediz ilçesi ve Ege Bölgesi'nin en önemli kayak ve termal merkezlerinden Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne kar ezme makinesi alındı.

Yaklaşan kayak sezonu öncesi son hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Aracımız Muratdağı Termal Kayak Merkezimizin kayak pistlerinde ve konukların kullanabileceği alanlarda snowtrack (Kar ezme makinası) ile düzenleme çalışmaları için kullanılacak. Buradaki tek amacımız, pistlerimizi ve sahamızı en güzel ortam haline getirip her türlü engeli kaldırmak. Misafirlerimizin kayak yaparken haz almasını istiyoruz. Tesisimiz her geçen gün yenilenip modern hale getiriliyor" dedi.

Kaynak: İHA