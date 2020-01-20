Murat Dağı’nda kayak sezonu törenle açıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu törenle açıldı.

2 bin 312 metre yüksekliğe sahip Murat Dağı'nın bin 850'inci metresindeki Sarıçiçek Yaylası Gölyeri ile Tahtaoluk mevkileri arasındaki kayak merkezinin sezon açılışı, Kütahya ve Uşak protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Kütahya Valisi Ömer Toraman ve Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, katılımcılara Termal Turizm Merkezi Murat Dağı Kayak Merkezi hakkında bilgi verdi.

Vali Toraman, "Ege Bölgesi'nin en yüksek dağlarından bir tanesinde, Murat Dağı'ndayız. Yaz sezonu itibariyle hemşerilerimiz ve civar illerimizdeki vatandaşlarımızın yayla turizmi olarak kullandığı bir alan. Kayak Merkezi olarak Ege Bölgesi ve komşu illerimize hitap edebilecek duruma geldik. Kayak sporu ile uğraşan tüm vatandaşlarımızı beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Buraya geldiklerine pişman olmayacaklar ve çok iyi vakit geçireceklerini düşünüyorum" dedi. Toraman, "Murat Dağı zaten termal turizm merkezi olarak bilinen bir dağ. Vatandaşlarımızın buraya gelerek hem termal hem de kayak alanında çok güzel vakit geçirebileceklerini düşünüyorum. Elimizden geldiğince misafirlerimizi memnun edecek altyapıyı oluşturmaya gayret ettik. İnşallah gelecek olanlar pişman olmayacak. Herkesi Murat Dağı'na davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemde kayak merkezinin daha da gelişeceğini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ise "Murat Dağı'nın önemli bir özelliği daha var. Aynı zamanda Termal su imkanları var, yani kaplıca imkanları var bin 450 metre yükseklikte. Türkiye'nin Termal kayak merkezi olarak önemli bir spor merkezi olmaya aday bir noktasındayız. Önemli çalışmalar yapıldı. Buraya bir Bebek asansörü kazandırıldı, snowtrack, kar motosikleti, kayak takımları, bir kayak merkezi içinde barınabilecek merkez inşa ettik İnşallah önümüzdeki dönemde daha önemli çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

Murat Dağı Termal Kayak Merkezinin 12 ay tatil yapılabilen bir yer olduğunu belirten Başkan Akçadurak, "Sömestr tatili nedeniyle Muratd Dağı'ndaki tatil merkezimiz yoğun ilgi görüyor. Çevre illerden özellikle Afyonkarahisar, Uşak, İzmir, Eskişehir'den çok yoğun talep var. Murat Dağı'nın en büyük özelliği gündüz kayak yapan vatandaşlarımız akşam kaplıcalarımızda hamam keyfi yapılabiliyor olması. Gelmek isteyen vatandaşlarımız mutlaka rezervasyonunu yaptırsınlar. Onları burada ağırlamaktan mutluluk duyarız" dedi.

Gediz Kaymakamı Muhammt Önder, "Bugün açılışını yaptığımız tesis aslıda kayak merkezinin bir bölümü. Merkezimiz tamamlandığı zaman profesyonel bi görünüme kavuşacak. Bundan önce doğa turizm merkezi olan Murat Dağımız bundan sonra kayağın merkezi olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Protokol mensupları pistte kayarak sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA