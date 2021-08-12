Murat Dalkılıç evlilik sinyali verdi! Sitare Akbaş ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in yakın arkadaşı ve Sen Çal Kapımı dizisinden rol arkadaşı olan Sitare Akbaş aşkı belgelendi. Özel hayatı hakkında konuşmak istemeyen şarkıcı, bir mekanda sarmaş dolaş eğlenirken görüntülendiği Sitare Akbaş hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen çift geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da bir mekanda eğlenirken görüntülenmiş ve aşkları bu şekilde belgelenmişti. Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş'ın birbirlerine aşkla baktıkları dakikalar bir magazin sitesinde yer almıştı.

İLK İTİRAF SİTARE'DEN

Mekanın çıkışında basın mensuplarıyla karşılaşan Dalkılıç, soruları yanıtsız bırakırken İkilinin aynı araçla birlikte mekandan ayrılması dedikoduların gerçeğe dönüştüğünün kanıtı oldu.

Oyuncu Sitare Akbaş ise mutlu ilişkileri olduğu itiraf etmesinin ardından şarkıcı Murat Dalkılıç da ilişkisi hakkında ilk açıklamayı yaptı.

"ÖMÜR BOYU SÜRECEK"

Günlerdir magazin gündeminde yer edinen aşk haberleri hakkında konuşan Dalkılıç, "İlişkimiz gayet iyi gidiyor. Sitare ile birlikteliğimiz ömür boyu sürecek" diyerek evlilik konusunda sinyali verdi.

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

1988 yılının Ekim ayında İstanbul’da dünyaya gelen güzel oyuncu Makbule Sitare Akbaş terazi burcudur. Ersen Akbaş isminde bir abisi vardır. Abisi hayvan eğitmenidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.

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