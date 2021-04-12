Kanal D'nin sevilen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları arasında yer alan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, izleyici tarafından araştırma konusu oldu. Peki Murat Dalkılıç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Murat Dalkılıç şarkıları nelerdir? İşte ayrıntılar...

MURAT DALKILIÇ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Murat Dalkılıç 1983 yılının Ağutos ayında İzmir'de dünyaya geldi. 37 yaşındaki Dalkılıç, Aslan burcudur ve ilk müzik grubunu 15 yaşında okulda kurdu solistliğini yaptı. Kuşadası sporda profesyonel basketbolcu olduğunda 17 yaşındaydı. 1 yıl sonra basketbolu tamamen bırakıp müzik yapmaya karar verdi. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Dalkılıç müzik kariyerine ilk olarak kafe barlarda gitar çalarak başladı. İlk olarak 2008 yılında Murat Boz ile düet yaptığı Kasaba şarkısıyla çıkışını gerçekleştirmiştir. 2009 yılında La fontaine single yayınlandı.





2010 yılında çıkardığı ikinci albümü olan "Merhaba" ile büyük beğeni kazanmıştır. 2012 yılında çıkardığı "Bir Güzellik Yap" adlı albümüyle tüm şarkı listelerinde uzun süre birinci sırada yer almıştır.

Murat Dalkılıç 20 Eylül 2014 tarihinde başlayan, yapımcılığını Tükenmezkalem Film’in üstlendiği, senaryosu Gani Müjde’ye ait ve yönetmenliğini Murat Düzgünoğlu’nun yaptığı "Sil Baştan" adlı dizide, Emre Kınay, Sergen Yalçın, Dilara Gönder, Esra Dermancıoğlu, Belma Canciğer, Cenk Ertan, Önder Açıkbaş, Tuna Orhan ve Çiçek Dilligil ile birlikte oynadı.

EVLİ Mİ?

Murat Dalkılıç, 24 Ağustos 2015 tarihinde oyuncu Merve Boluğur ile hayatını birleştirdi. Çiftin evliliği uzun sürmedi ve 2017 yılında yollarını ayırdı. Daha sonra da oyuncu Hande Erçel ile olan çalkantılı ilişkisiyle sık sık magazin gündemine geldi.

MURAT DALKILIÇ ALBÜMLERİ

Merhaba (2010)

Bir Güzellik Yap (2012)

Daha Derine (2014)

Epik (2016)

Afeta (2019)