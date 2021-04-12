Murat Dalkılıç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Murat Dalkılıç şarkıları ve albümleri

Star TV'nin sevilen müzik ve eğlence programı İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, izleyici tarafından araştırma konusu oldu. Peki Murat Dalkılıç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Murat Dalkılıç şarkıları nelerdir? İşte ayrıntılar...

MURAT DALKILIÇ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Murat Dalkılıç 1983 yılının Ağutos ayında İzmir'de dünyaya geldi. 37 yaşındaki Dalkılıç, Aslan burcudur ve ilk müzik grubunu 15 yaşında okulda kurdu solistliğini yaptı. Kuşadası sporda profesyonel basketbolcu olduğunda 17 yaşındaydı.

1 yıl sonra basketbolu tamamen bırakıp müzik yapmaya karar verdi. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Dalkılıç müzik kariyerine ilk olarak kafe barlarda gitar çalarak başladı.

İlk olarak 2008 yılında Murat Boz ile düet yaptığı Kasaba şarkısıyla çıkışını gerçekleştirmiştir. 2009 yılında La fontaine single yayınlandı.





2010 yılında çıkardığı ikinci albümü olan "Merhaba" ile büyük beğeni kazanmıştır.

2012 yılında çıkardığı "Bir Güzellik Yap" adlı albümüyle tüm şarkı listelerinde uzun süre birinci sırada yer almıştır.

Murat Dalkılıç 20 Eylül 2014 tarihinde başlayan, yapımcılığını Tükenmezkalem Film’in üstlendiği, senaryosu Gani Müjde’ye ait ve yönetmenliğini Murat Düzgünoğlu’nun yaptığı "Sil Baştan" adlı dizide, Emre Kınay, Sergen Yalçın, Dilara Gönder, Esra Dermancıoğlu, Belma Canciğer, Cenk Ertan, Önder Açıkbaş, Tuna Orhan ve Çiçek Dilligil ile birlikte oynadı.

MURAT DALKLIÇ EVLİ Mİ? SEVGİLİSİ KİM?

Murat Dalkılıç, 24 Ağustos 2015 tarihinde oyuncu Merve Boluğur ile hayatını birleştirdi.

Çiftin evliliği uzun sürmedi ve 2017 yılında yollarını ayırdı.

Murat Dalkılıç, daha sonra da oyuncu Hande Erçel ile olan çalkantılı ilişkisiyle sık sık magazin gündemine geldi. Çift ilişkilerini sonlandırdı.

MURAT DALKILIÇ ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

Merhaba (2010)

No. Başlık Söz yazar(ları)ı Besteci(ler) Süre 1. "Dönmem" Burak Çuhadaroğlu Ender Çabuker 3:46 2. "Külah" Soner Sarıkabadayı Soner Sarıkabadayı 4:25 3. "Sarhoş Yakamoz" Murat Dalkılıç Murat Dalkılıç 5:13 4. "Merhaba Merhaba" Soner Sarıkabadayı Soner Sarıkabadayı 3:53 5. "İmza" Emrah Erdemir Emrah Erdemir 4:14 6. "Çatlat" Emre Kaya Emre Kaya 3:34 7. "Kıyamadım İkimize" Murat Dalkılıç, Özhan Piliçci Murat Dalkılıç, Yılmaz Taner 3:56 8. "Haliyle" Ersay Üner Ersay Üner 3:54 9. "Pardon" Sıla Gençoğlu Sıla Gençoğlu, Efe Bahadır 3:13 10. "La Fontaine" Soner Sarıkabadayı Soner Sarıkabadayı 4:39 11. "Merhaba Merhaba" (Alaturka) Soner Sarıkabadayı Soner Sarıkabadayı 4:22 12. "Dönmem" (Club Mix) Burak Çuhadaroğlu Ender Çabuker 8:55

Bir Güzellik Yap (2012)

No. Başlık Şarkı yazar(lar)ı Besteci(ler) Süre 1. "Teslim Oldum" Ersay Üner Ersay Üner 4:24 2. "Bir Güzellik Yap" Gülşen Gülşen 3:33 3. "Yalancısın" Murat Çekem Murat Çekem 3:32 4. "Lüzumsuz Savaş" Murat Dalkılıç Murat Dalkılıç 3:43 5. "Bir Hayli" Bertan Arslan, Ahmet Kurtiş Bertan Arslan 3:36 6. "Yudum Yudum" Oytun Karanacak Oytun Karanacak 3:53 7. "Yalan Dünya" İsra Gülümser İskender Paydaş 3:59 8. "Neyleyim İstanbul'u" Oytun Karanacak Oytun Karanacak 4:26 9. "Kader" Emre Kaya Emre Kaya 4:02 10. "Canına Yandığım" Caner Yemez Caner Yemez 3:48 11. "Yudum Yudum" (Ora & Ventus Version) Soner Sarıkabadayı Soner Sarıkabadayı 4:38

Daha Derine (2014)

No. Başlık Şarkı yazar(lar)ı Besteci(ler) Süre 1. "Derine" Gülşen • Amir Teima Ahmed Salah Hosny 4:24 2. "Yani" Murat Dalkılıç • Camer Yemez Murat Dalkılıç • Ozan Çolakoğlu • Caner Yemez 3:06 3. "İki Yol" Gülşen • Murat Dalkılıç Murat Dalkılıç 3:59 4. "Kördüğüm" İsra Gülümser İskender Paydaş 3:16 5. "Bu Nasıl Aşk" Oğuzhan Koç Oğuzhan Koç 4:25 6. "Haydut" Murat Dalkılıç • Caner Yemez Murat Dalkılıç • Caner Yemez 3:57 7. "Aşka Doydum" Şenol Ergin Murat Dalkılıç 4:42 8. "Sms" Alper Narman • Onur Özdemir Alper Narman • Onur Özdemir 3:39 9. "Leyla" Murat Dalkılıç Stanislav Kastadimov • İvon Filipov 3:14 10. "Saltanat" Oytun Karanacak Oytun Karanacak 4:05 11. "Zalim Efendi" Murat Dalkılıç Murat Dalkılıç 4:37 12. "Kimim Ben" Harun Tekin Harun Tekin 4:05 13. "Uğur" Murat Dalkılıç Murat Dalkılıç 4:00 14. "Bu Nasıl Aşk" (Alaturka) Oğuzhan Koç Oğuzhan Koç 4:32 15. "Bu Nasıl Aşk" (David Şaboy Versiyon) Oğuzhan Koç Oğuzhan Koç 3:32

Epik (2016)

1. "Pembe Panjur" Murat Dalkılıç Murat Dalkılıç 3:50 2. "Soktuğu Duruma Bak" Caner Yemez, Nesem Yenipazar Nesem Yenipazar 4:04 3. "Ben Bilmem" Murat Dalkılıç Murat Dalkılıç 4:21 4. "Daha İyisi Gelene Kadar" Murat Dalkılıç Murat Dalkılıç, Caner Yemez 3:15 5. "Cadı Kazanı" Murat Dalkılıç Murat Dalkılıç 3:31 6. "Cahil" Murat Dalkılıç Murat Dalkılıç 4:20 7. "Feriştah" Murat Dalkılıç Murat Dalkılıç, Çağrı Telkıvıran 3:27 8. "Boya Gitsin" (feat. Merve Boluğur) Murat Dalkılıç, Caner Yemez Murat Dalkılıç, Caner Yemez 3:43 9. "Rivayet" Murat Dalkılıç Murat Dalkılıç 3:56 10. "Hanım Köyün Kavalcısı" Murat Dalkılıç Çağrı Telkıvıran 3:24 11. "Pişmanlar Romanı" Murat Dalkılıç Murat Dalkılıç 3:40 12. "Sonsuz Olsan" Murat Dalkılıç Murat Dalkılıç 3:25

Afeta (2019)