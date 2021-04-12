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Murat Dalkılıç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Murat Dalkılıç şarkıları ve albümleri

Pop müziğinin sevilen isimlerinden olan Murat Dalkılıç, kariyerinin yanı sıra özel hayatı da hayranları tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Dalkılıç bu akşam İbo Show konukları arasında yer alıyor. Vatandaşlar da Murat Dalkılıç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? sorularını araştırmaya başladı. İşte Murat Dalkılıç şarkıları ve albümleri...

Murat Dalkılıç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Murat Dalkılıç şarkıları ve albümleri

Star TV'nin sevilen müzik ve eğlence programı İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, izleyici tarafından araştırma konusu oldu. Peki Murat Dalkılıç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Murat Dalkılıç şarkıları nelerdir? İşte ayrıntılar...

MURAT DALKILIÇ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Murat Dalkılıç 1983 yılının Ağutos ayında İzmir'de dünyaya geldi. 37 yaşındaki Dalkılıç, Aslan burcudur ve ilk müzik grubunu 15 yaşında okulda kurdu solistliğini yaptı. Kuşadası sporda profesyonel basketbolcu olduğunda 17 yaşındaydı.

Murat Dalkılıç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Murat Dalkılıç şarkıları nelerdir?

1 yıl sonra basketbolu tamamen bırakıp müzik yapmaya karar verdi. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Dalkılıç müzik kariyerine ilk olarak kafe barlarda gitar çalarak başladı.

Murat Dalkılıç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Murat Dalkılıç şarkıları nelerdir?

İlk olarak 2008 yılında Murat Boz ile düet yaptığı Kasaba şarkısıyla çıkışını gerçekleştirmiştir. 2009 yılında La fontaine single yayınlandı. 

Murat Dalkılıç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Murat Dalkılıç şarkıları nelerdir?

2010 yılında çıkardığı ikinci albümü olan "Merhaba" ile büyük beğeni kazanmıştır.

Murat Dalkılıç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Murat Dalkılıç şarkıları nelerdir?

2012 yılında çıkardığı "Bir Güzellik Yap" adlı albümüyle tüm şarkı listelerinde uzun süre birinci sırada yer almıştır.

Murat Dalkılıç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Murat Dalkılıç şarkıları nelerdir?

Murat Dalkılıç 20 Eylül 2014 tarihinde başlayan, yapımcılığını Tükenmezkalem Film’in üstlendiği, senaryosu Gani Müjde’ye ait ve yönetmenliğini Murat Düzgünoğlu’nun yaptığı "Sil Baştan" adlı dizide, Emre Kınay, Sergen Yalçın, Dilara Gönder, Esra Dermancıoğlu, Belma Canciğer, Cenk Ertan, Önder Açıkbaş, Tuna Orhan ve Çiçek Dilligil ile birlikte oynadı.

Murat Dalkılıç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Murat Dalkılıç şarkıları nelerdir?

MURAT DALKLIÇ EVLİ Mİ? SEVGİLİSİ KİM? 

Murat Dalkılıç, 24 Ağustos 2015 tarihinde oyuncu Merve Boluğur ile hayatını birleştirdi.

Çiftin evliliği uzun sürmedi ve 2017 yılında yollarını ayırdı.

Murat Dalkılıç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Murat Dalkılıç şarkıları nelerdir?

Murat Dalkılıç, daha sonra da oyuncu Hande Erçel ile olan çalkantılı ilişkisiyle sık sık magazin gündemine geldi. Çift ilişkilerini sonlandırdı.

Murat Dalkılıç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Murat Dalkılıç şarkıları nelerdir?

MURAT DALKILIÇ ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

Merhaba (2010)

No.BaşlıkSöz yazar(ları)ıBesteci(ler)Süre
1."Dönmem"  Burak ÇuhadaroğluEnder Çabuker3:46
2."Külah"  Soner SarıkabadayıSoner Sarıkabadayı4:25
3."Sarhoş Yakamoz"  Murat DalkılıçMurat Dalkılıç5:13
4."Merhaba Merhaba"  Soner SarıkabadayıSoner Sarıkabadayı3:53
5."İmza"  Emrah ErdemirEmrah Erdemir4:14
6."Çatlat"  Emre KayaEmre Kaya3:34
7."Kıyamadım İkimize"  Murat Dalkılıç, Özhan PiliçciMurat Dalkılıç, Yılmaz Taner3:56
8."Haliyle"  Ersay ÜnerErsay Üner3:54
9."Pardon"  Sıla GençoğluSıla Gençoğlu, Efe Bahadır3:13
10."La Fontaine"  Soner SarıkabadayıSoner Sarıkabadayı4:39
11."Merhaba Merhaba" (Alaturka)Soner SarıkabadayıSoner Sarıkabadayı4:22
12."Dönmem" (Club Mix)Burak ÇuhadaroğluEnder Çabuker8:55

Bir Güzellik Yap (2012)

No.BaşlıkŞarkı yazar(lar)ıBesteci(ler)Süre
1."Teslim Oldum"  Ersay ÜnerErsay Üner4:24
2."Bir Güzellik Yap"  GülşenGülşen3:33
3."Yalancısın"  Murat ÇekemMurat Çekem3:32
4."Lüzumsuz Savaş"  Murat DalkılıçMurat Dalkılıç3:43
5."Bir Hayli"  Bertan Arslan, Ahmet KurtişBertan Arslan3:36
6."Yudum Yudum"  Oytun KaranacakOytun Karanacak3:53
7."Yalan Dünya"  İsra Gülümserİskender Paydaş3:59
8."Neyleyim İstanbul'u"  Oytun KaranacakOytun Karanacak4:26
9."Kader"  Emre KayaEmre Kaya4:02
10."Canına Yandığım"  Caner YemezCaner Yemez3:48
11."Yudum Yudum" (Ora & Ventus Version)Soner SarıkabadayıSoner Sarıkabadayı4:38

Daha Derine (2014)

No.BaşlıkŞarkı yazar(lar)ıBesteci(ler)Süre
1."Derine"  Gülşen • Amir TeimaAhmed Salah Hosny4:24
2."Yani"  Murat Dalkılıç • Camer YemezMurat Dalkılıç • Ozan Çolakoğlu • Caner Yemez3:06
3."İki Yol"  Gülşen • Murat DalkılıçMurat Dalkılıç3:59
4."Kördüğüm"  İsra Gülümserİskender Paydaş3:16
5."Bu Nasıl Aşk"  Oğuzhan KoçOğuzhan Koç4:25
6."Haydut"  Murat Dalkılıç • Caner YemezMurat Dalkılıç • Caner Yemez3:57
7."Aşka Doydum"  Şenol ErginMurat Dalkılıç4:42
8."Sms"  Alper Narman • Onur ÖzdemirAlper Narman • Onur Özdemir3:39
9."Leyla"  Murat DalkılıçStanislav Kastadimov • İvon Filipov3:14
10."Saltanat"  Oytun KaranacakOytun Karanacak4:05
11."Zalim Efendi"  Murat DalkılıçMurat Dalkılıç4:37
12."Kimim Ben"  Harun TekinHarun Tekin4:05
13."Uğur"  Murat DalkılıçMurat Dalkılıç4:00
14."Bu Nasıl Aşk" (Alaturka)Oğuzhan KoçOğuzhan Koç4:32
15."Bu Nasıl Aşk" (David Şaboy Versiyon)Oğuzhan KoçOğuzhan Koç3:32

Epik (2016)

1."Pembe Panjur"  Murat DalkılıçMurat Dalkılıç3:50
2."Soktuğu Duruma Bak"  Caner Yemez, Nesem YenipazarNesem Yenipazar4:04
3."Ben Bilmem"  Murat DalkılıçMurat Dalkılıç4:21
4."Daha İyisi Gelene Kadar"  Murat DalkılıçMurat Dalkılıç, Caner Yemez3:15
5."Cadı Kazanı"  Murat DalkılıçMurat Dalkılıç3:31
6."Cahil"  Murat DalkılıçMurat Dalkılıç4:20
7."Feriştah"  Murat DalkılıçMurat Dalkılıç, Çağrı Telkıvıran3:27
8."Boya Gitsin" (feat. Merve Boluğur)Murat Dalkılıç, Caner YemezMurat Dalkılıç, Caner Yemez3:43
9."Rivayet"  Murat DalkılıçMurat Dalkılıç3:56
10."Hanım Köyün Kavalcısı"  Murat DalkılıçÇağrı Telkıvıran3:24
11."Pişmanlar Romanı"  Murat DalkılıçMurat Dalkılıç3:40
12."Sonsuz Olsan"  Murat DalkılıçMurat Dalkılıç3:25

Afeta (2019)

No.BaşlıkŞarkı yazar(lar)ıBesteci(ler)Süre
1."Kim Kafa Tutabilmiş Aşka"  Ersay ÜnerErsay Üner3:22
2."Müjgan"  Murat DalkılıçMiraç Kutlu3:42
3."Afeta"  Murat DalkılıçMurat Dalkılıç3:29
4."Hasret Geceleri"  Oytun KaranacakOytun Karanacak4:21
5."Mütemadiyen" (feat. Dicle Olcay)Caner YemezCaner Yemez3:09
6."Sayın Abiler"  Murat DalkılıçMiraç Kutlu3:03
7."Yabancı"  Murat DalkılıçMurat Dalkılıç3:00
8."Mesela"  Ersay ÜnerErsay Üner2:49
9."Haybeye Taksirat"  Murat DalkılıçMiraç Kutlu3:24
10."Yabancı" (feat. Squst [Remix])Murat DalkılıçMurat Dalkılıç3:25
11."Son Liman"  Ara AkanAra Akan2:52

Murat Dalkılıç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Murat Dalkılıç şarkıları nelerdir?

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