Murat Dalkılıç o haberlere isyan etti!

Murat Dalkılıç, maddi sıkıntılar yaşadığı ve sevgilisi Hande Erçel'de destek aldığı haberlerinin doğru olmadığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs sebebiyle istifa ettiği iddia edilen Dalkılıç bu sözlere açıklık getirdi.Hande Erçel'in 30 bin liralık kirasına ortak olduğu, 15 bin lirasını ödeyeceği iddia edildi. Dalkılıç, bu haberlere sinirlendi ve sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yaptı.

Dalkılıç o haberlerle ilgili olarak şu sözleri kullandı;

''Gündemin böyle ağır olduğu dönemlerde ne kadar çirkin Allah akıl fikir versin. Oturduğunuz yerden bizi haber yapıp para kazanıyorsunuz ya o devirler kapandı.''

"Arkadaşlar şükürler olsun ki iflas etmedim. Kaldı ki doğru bile olsa insanların hayat arkadaşları birbirlerine destek olabilir. Bu çok doğal. Hande de böyle bir durum yaşasaydım elinden geleni yapardı. Diyelim ki böyle bir şey oldu bunu masa başından öğrenme ihtimaliniz sıfır. Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz? Bunu bilme ihtimaliniz sıfır. Gündemin böyle ağır olduğu dönemlerde ne kadar çirkin Allah akıl fikir versin. Oturduğunuz yerden bizi haber yapıp para kazanıyorsunuz ya o devirler kapandı. Bu kadar sene bu kadar maruz kaldığımız şeyler artık yetti. Siz atın tutun diye hayaller kurmuyoruz kendinize gelin..''