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Murat Dalkılıç şarkı söylerken Hande Erçel umursamadı

Uzun süreli ilişkilerini bitiren Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti bir düğünde görüldü. Murat Dalkılıç düğünde Hasret Geceleri şarkısından "Sarıl bana sevgilim eskisi gibi" sözlerini söylerken Erçel'in umarsamaz tavırları kameralara yansıdı.

Birliktelikleri mutlu giderken 2 ay önce ani bir kararla ayrılan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, ayrılıktan sonra ilk kez bir düğünde aynı ortamda bulundu. Murat Dalkılıç sahneye çıkarak Hasret Geceleri şarkısını söyledi. Murat Dalkılıç'ın "Sarıl bana sevgilim eskisi gibi" sözlerini söylediği sırada Hande Erçel'in telefonuna bakarak umarsamaz tavırlar sergilemesi dikkatlerden kaçmadı.

 

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NE OLMUŞTU?

İkilinin ayrılmasında Hande Erçel'in oynadığı dizideki rol arkadaşı Kerem Bürsin'in etkili olduğu öne sürülmüştü. Bir başka iddiaya göre ise baba olmak isteği bilinen Dalkılıç, Hande Erçel'den çocuk istediğini belirti. Erçel, ise bu teklifi 3 yıl sonra diyerek geri çevirdi. Bunu kabul etmeyen Dalkılıç'ın Erçel'den ayrıldığı öne sürüldü.

Murat Dalkılıç şarkı söylerken Hande Erçel umursamadı

Tayfun Altuntaş
Editör


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