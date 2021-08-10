Murat Dalkılıç - Sitare Akbaş aşkı belgelendi! Sarmaş dolaş eğlenirken kameralara yakalandılar!

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı 32 yaşındaki oyuncu Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Özel hayatıyla ilgili sorulara cevap vermeyen Dalkılıç geçtiğimiz günlerde çıkan aşk iddialarını yalanlamış ve muhabirlere sert tepki göstermişti.

Soru üzerine oldukça sinirlenen Dalkılıç, "Bana doğru soru sormayacaksan hiç cevaplamam! Benim istemediğim soruyu sorduğun zaman cevaplamayacağım." diyerek çıkışmasının ardından "Ben istersem söyleyeceğim. Bunu unutma tamam mı? Bu kadar senedir tanışıyoruz. Doğru söylerim ama ben istediğim zaman." şeklinde devam etmişti.

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AYRILIK İDDİASI

Tüm bunların ardından geçtiğimiz günlerde iki güzelle görüntülendiği söylenen Murat Dalkılıç'ın Sitare Akbaş ile olan ilişkisini sonlandırdığı söylenmiş ve sosyal medyada hızlı başlayıp hızlı bittiği yorumlarında bulunulmuştu.

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KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Günlerdir magazin basınından düşmeyen ikili, Gazete Magazin'in haberine göre geçtiğimiz gün Alaçatı'daki bir mekanda sarmaş dolaş görüntülendi. Çevredekilere aldırış etmeden yakınlaşan çift, birbirine aşkla bakarak eğlendi. Dalkılıç ve oyuncu Sitare Akbaş'ın samimi halleri ise mekandaki müşteriler tarafından kayda alındı.

Ancak çiftten ilişkileri hakkında bir açıklama gelmedi.