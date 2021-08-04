Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra adı kimseyle anılmayan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir ilişkiye başlamıştı. Eski sevgilisi Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisinde rol arkadaşı olan Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açan Dalkılıç herkesi şaşırtmıştı. Ancak ikilinin aşkının kısa sürdüğü ve ilişkilerinin bittiği iddia edildi. Biz de bunun üzerine Murat Dalkılıç - Sitare Akbaş ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş neden ayrıldı? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

MURAT DALKILIÇ - SİTARE AKBAŞ AYRILDI MI, İLİŞKİLERİ BİTTİ Mİ?

32 yaşındaki oyuncu Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen 37 yaşındaki şarkıcı Dalkılıç'ın geçtiğimiz cuma gecesi Emirgan’da bir mekanda üç kadınla eğlenirken görüldüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine çiftin ayrıldıkları yönünde söylentiler ortaya çıktı.

MURAT DALKILIÇ VE SİTARE AKBAŞ NEDEN AYRILDI?

Sitare Akbaş ile ilişkisiyle konuşulan Dalkılıç'ın özellikle yanındaki kadınlardan birisiyle oldukça samimi olduğu iddia edildi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; o gece mekanda o anlara tanıklık edenler, Dalkılıç’ın Akbaş’ı çabuk unuttuğunu dile getirerek, “Hızlı başlayan ilişkisi hızlı bitti” yorumunda bulundu.