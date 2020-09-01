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  3. Murat Dalkılıç yeni bir aşka yelken açtı! Milli voleybolcu Derya Çayırgan ile anılıyor!

Murat Dalkılıç yeni bir aşka yelken açtı! Milli voleybolcu Derya Çayırgan ile anılıyor!

Murat Dalkılıç 2.5 ay önce ayrıldığı Hande Erçel'in ardından yeni bir aşka yelken açtı. Murat Dalkılıç’ın, voleybolcu Derya Çayırgan ile yakınlaştığı iddia edildi. ikili birbirini sosyal medyada takibe alıp, fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu.

Murat Dalkılıç yeni bir aşka yelken açtı! Milli voleybolcu Derya Çayırgan ile anılıyor!

Oyuncu Hande Erçel ile 3 yıllık beraberliğini sonlandıran Murat Dalkılıç, gönlünü milli voleybolcu Derya Çayırgan'a kaptırdı. İddialara göre ikili sosyal medyadan birbirini takibe alarak  fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu. 

Murat Dalkılıç yeni bir aşka yelken açtı! Milli voleybolcu Derya Çayırgan ile anılıyor!

Murat Dalkılıç 2.5 ay önce Hande Erçel ile ayrılmıştı. Ayrılıklarının nedeni olarak Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bursin olarak gösterilen çiftten ilk aşk haberi Muraqt Dalkılıç'tan geldi.

Murat Dalkılıç yeni bir aşka yelken açtı! Milli voleybolcu Derya Çayırgan ile anılıyor!

32 yaşındaki güzel sporcu; daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka ve Çanakkale'de forma giymişti.

Dalkılıç, güzel sporcunun Instagram hesabındaki birçok fotoğrafına beğeni bıraktı. Çayırgan da Dalkılıç'ın aşk pasını karşılıksız bırakmadı. O da genç popçuyu Instagram'da takibe alıp paylaşımlarını beğenmeye başladı. Şimdilik sosyal medyada flörtleşen ikilinin, yeni bir aşka yelken açıp açmayacağı ise merak konusu oldu.

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DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?

9 Ekim 1987 İstanbul doğumlu olan Derya Çayırgan, libero mevkinde görev yapıyor.  Yeşilyurt altyapısının Türk Voleyboluna kazandırdığı  Derya Çayırgan daha önce sırasıyla Ereğli Belediyesi, Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, Çanakkale ve Halkbank takımlarının formasını terletti.. Müthiş bir keriyere sahip Derya Çayırgan   4 kere Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşadı. Şampiyonlar Ligi Dördüncülüğü, Avrupa İkinciliği, Balkan Şampiyonluğu, 2 Süper Kupa Şampiyonluğu da yaşayan Derya Çayırgan ayrıca Avrupa Şampiyonası’nda MVP ve En İyi Libero ödülüne sahip.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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