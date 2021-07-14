Murat Dalkılıç'ın sevgilisi kimdir? Sitare Akbaş kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç?

Sen Çal Kapımı dizisinin Figen Yıldırım’ı bir diğer adıyla Fifi’sini canlandıran Sitare Akbaş, gündeme bomba gibi düşen aşk haberiyle merak konusu oldu. Sizler için Murat Dalkılıç'ın sevgilisi kimdir? Sitare Akbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına yanıt verdik..

MURAT DALKILIÇ'IN SEVGİLİSİ KİMDİR? SİTARE AKBAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1988 yılının Ekim ayında İstanbul’da dünyaya gelen güzel oyuncu Makbule Sitare Akbaş terazi burcudur. Ersen Akbaş isminde bir abisi vardır. Abisi hayvan eğitmenidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini Samanyolu ekranlarında yayınlanan Beşinci Boyut dizisi ile gerçekleştirmiştir. Ancak asıl çıkışını ve ekran severler tarafından tanınırlığını Akasya Durağı adlı dizide ki Zeyno karakteri ile yaşamıştır. En son Sen Çal Kapımı isimli dizide Figen karakterini canlandırmış, dizide Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Melisa Döngel gibi isimlerle birlikte rol almıştır.

Genç yaşında bir çok başarılı projenin ana karakterlerinden olmayı başarmış, 4 uzun metrajlı, 2 de kısa metrajlı filmde rol almıştır. Makbule Sitare Akbaş resmi sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Günümüz itibariyle instagram hesabında ki takipçi sayısı 765bin civarındadır. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya ve youtube üzerinden seslendirdiği parçalar ile müzikte ne kadar iddialı olduğunu göstermiştir. Youtube sitesinde Lika isimli şarkıyı seslendirmiş bu şarkının sözleri ise kendisine aittir.

Sitare Akbaş Boyu, Kaç Yaşında?

Göz rengi kahverengi, saç rengi siyah, boyu 1.71 cm, kilosu ise 52’dir. 2021 yılı itibariyle yaşı 32’dir. Hayranları tarafından sevgilisi var mı? sorusunun cevabı da merak konusudur. Ancak özel hayatı ile ilgili hiç bir bilgi medyanın gündeminde yer almamaktadır. İstanbul doğumlu ancak, maalesef aslen nereli olduğu bilgisine de henüz ulaşılamamıştır.

Oynadığı diziler;

Ramo (Fifi), Sen Çal Kapımı (Figen Yıldırım), İstanbul Sokakları (İffet), Analar ve Anneler. Urfalıyam Ezelden, Dila Hanım, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Akasya Durağı (Zeyno), Hakkıını Helal Et, Vazgeç Gönlüm ve Beşinci Boyut.