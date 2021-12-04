Murat Dalkılıç'tan Haluk Levent'e garip gönderme : "Yala beni, yut beni, öp beni"
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç akım kurbanı oldu. Sosyal medyada "challenge" yapan Dalkılıç, Haluk Levent'e "öp beni, yala beni" adlı şarkı armağan edince, takipçilerinin diline düştü.
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, son zamanlarda dünyayı kasıp kavuran "sosyal medya akımı" furyasına katıldı. Ancak, katıldığı akım ünlü şarkıcıyı sosyal medyanın diline düşürdü. Eline gitar alıp rastgele şarkı söyleyen Dalkılıç, AHBAP kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent'i etiketleyerek "öp beni, yala beni, yut beni, şap beni, şup beni" cümleleri geçen eserini seslendirdi.
MERVE BOLUĞUR'U AKILLARA GETİRDİ
Evliliklerine son veren Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç, ayrı ayrı açıklamalar ve videolarla gündeme geliyorlar. Son olarak Merve Boluğur'un motivasyon videolarının ardından Dalkılıç'ın bu videosuna takipçilerinden "Merve daha iyi durumda" yorumları geldi.