Murat Ermatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Ermatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murat Ermatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murat Ermatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murat Ermatov 16 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Мурот Эрматов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murat Ermatov Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına - tarihinde katılmıştır. Murat Ermatov'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Murat Ermatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murat Ermatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Murat Ermatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murat Ermatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murat Ermatov şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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