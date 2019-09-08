Murat Eskici, Karatecileri Ziyaret Etti

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Karate Eğitim Seminerini İl Müdürü Murat Eskici ziyaret etti.

İki gün sürecek olan Karate Eğitim Semineri Atatürk Spor Salonunda başladı. Sporcuları yalnız bırakmayan İl Müdürü Eskici, bir süre sohbet ederek, sporculara yeni sezonda başarılar diledi. Eskici, ziyaret sonunda günün anısına sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA