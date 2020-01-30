Murat Eskici, kayakçılarla antrenmanda buluştu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, birçok başarıya imza atan kayak sporcularını antrenman esnasında ziyaret etti.

5-7 Şubat 2020 tarihleri arasında Erzurum Palandöken'de yapılacak olan Slalom Yarışlarına hazırlanan sporcuları antrenman yaparken ziyaret eden Eskici, sporcularla bir süre sohbet etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporculara katılacakları yarışlarda Kayseri'nin ismini kürsüde duyuracaklarına inandığını belirterek, başarılar diledi.

Kaynak: İHA