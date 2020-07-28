Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışında öğlen namazına katılan A Haber Koordinatörü Murat Gener'e yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Murat Gener, Murat Gener kimdir? Nereli? Kaç yaşında? internette bakılmaya başlandı. Biz de haberimizde bu konuyla ilgili gerekli bilgilere yerverdik. İşte tüm detaylar...

MURAT GENER KİMDİR?

Murat Gener 1976 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur.Mezuniyetin sonrasında Bilgi Üniversitesi MBA uygulamasını bitirmiştir.

1999'dan 2004 yılına kadar NTV Haber merkezinde çalışmış daha sonra sonra NTVMSNBC için Makronat ismiyle köşe yazıları hazırlamıştır. 2003 yılsinde TÜSİAD ve AB tarafından desteklenen Avrupa Postası programını hazırlayıp sunmuştur.

Gener, 2001 ve 2004 yılında BBC Türkçe'de ekonomi yorumculuğu yapmıştır. Bir yıl Habertürk’te sonrasında ise ATV Haber Editörlüğüne geçiş yapmıştır.

NE OLMUŞTU?

A Haber Koordinatörü Murat Gener'in koronavirüs test sonucu pozitif çıkmasının ardından Medyaradar'ın haberine göre; Murat Gener’le birlikte toplantıya giren editörler ve bir kısım personel kendilerini evde karantinaya aldı.

Bu olayın ardından Murat Gener'in 24 Temmuz'da açılışı gerçekleşen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan cuma namazında bulunduğu ortaya çıktı.