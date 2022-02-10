Murat Gezici kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Gezici'nin biyografisi

Seçim arifelerinde yaptığı seçim anketleriyle dikkatleri üzerine çeken Murat Gezici'nin biyografisi araştırılıyor. Bu bağlamda, Murat Gezici kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Murat Gezici'nin biyografisi...

MURAT GEZİCİ KİMDİR?

42 yaşındaki Murat Gezici 1979 yılında Adana Ceyhan'da dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve Lise Eğitimini Ceyhan’da tamamladı, Üniversite Eğitimini İstanbul Marmara Üniversitesi Teknoloji Mühendisliğini 2004 yılında tamamladı. 2005 Yılında İstanbul’da bulunan Belçika’nın Gent Üniversitesinin yöneticilik üzerine eğitim aldı. Araştırma sektörüne ilk olarak 1999 yılında Tarhan Erdem yönetimindeki Konda Araştırma Şirketi’nde eleman olarak yer almaya başlayan Murat GEZİCİ, sonrasında Adil Gür yönetimindeki A&G Araştırma Şirketi’nde göreve başladı.

A&G araştırma şirketinin birçok kademesinde profesyonel olarak 12 yıl süreyle görev almıştır. Görev süresinde birçok başarılı araştırmanın altında imzası olan Murat GEZİCİ, Araştırma Sektörü’nde çalışma hayatında araştırma sahası örneklem oluşturdu ve örneklem denenerek başarısı kabul edilmiştir. Aynı şirkette 6 yıl koordinatör müdürü görevinde iken 11 Eylül 2011 genel seçimler sonrasında kendi isteği ile görevinden ayrılarak Gezici Araştırma Merkezini kurdu. Gezici Araştırma Sosyal, Ekonomi, Medya, Siyasi, Yerel Yönetimler ve Pazar Araştırmaları yapan kurumdur.

MURAT GEZİCİ'NİN BİYOGRAFİSİ

Gezici Araştırma Türkiye’nin Sosyal medyada en çok takip edilen araştırma şirketidir. Aynı zamanda vatan gazetesinde yazarlık yapmaktadır. Son yaptığı araştırmalar Türkiye’de ve Avrupa’da ses getirmiştir; Hürriyet Gazetesine Türkiye’nin ilk sağlık araştırmasını, Posta Gazetesi için Türkiye’deki çocuk profili araştırması, Aydın Üniversitesi ve Kalkınma Bakanlığına İstanbul engelli vatandaşların profil araştırması, Vatan Gazetesine Türkiye’nin İşçi profil araştırması, Greenpeace için Türkiye genelinde genetiği değiştirilmiş organizmalara halkın bakış açısı araştırması. Ak Parti, MHP ve CHP gibi partilere kamuoyu yoklamaları yapmaktadır.

Adana İle ilgili bulunduğu Sivil Toplum Kuruluşları; Adana Kültür ve Dayanışma Derneği Yön. Kur. Üyesi, Ceyhan Kültür ve Dayanışma Derneği Yön. Kur. Üyesi ve Ceyhan Fikir Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi