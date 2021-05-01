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Murat Gümüş kimdir? Nereli? Neden intihar etti?

Koronavirüs salgın sürecinde, tam kapanmanın ikinci gününde, evinin önünde iple kendisini asarak yaşamına son veren Murat Gümüş, sosyal medyada gündem oldu. Ölüm sebebini sosyal medyadan duyuran Güöüş'ün paylaşımı yürek burkarken Murat Gümüş kimdir? Nereli? Neden intihar etti? sorularının cevabı da merak konusu oldu.

Murat Gümüş kimdir? Nereli? Neden intihar etti?

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tam kapanma kararının ikinci gününde, Murat Gümüş isimli bir vatandaş, evinin önünde kendisini asarak intihar etti. İntiharından saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri sızlatan Gümüş hakkında, Murat Gümüş kimdir? Nereli? Neden intihar etti? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

MURAT GÜMÜŞ KİMDİR? NERELİ? NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Mersinli olduğu öğrenen ve Mut ilçesinde bulunan küçük işletmesinde yıllardır kokoreççilik yapan Murat Gümüş, igrdiği bunalım sebebiyle evinin önündeki çardakta kendisini asarak hayatını sonlandırdı. 

"SİFTAH ETMEDEN KAPATIYORUM"

İntiharından önce kişisel sosyal medya hesabından “Kaç gündür siftah etmeden dükkan kapatıyorum” paylaşımı yapan Gümüş'ün kısa süre önce eşi Fatma Gümüş'ü kanderden kaybettiği öğrenildi.

“Ben ölünce mezara mı geleceksiniz kaç gündür siftah etmeden dükkan kapatıyorum”

"MEZARA MI GELECEKSİNİZ?"

10 Nisan akşamı, yine sosyal medya hesabından “Ben ölünce mezara mı geleceksiniz kaç gündür siftah etmeden dükkan kapatıyorum” paylaşımını yapan Gümüş, 14 Nisan'da aracını satışa çıkardı.

OĞLUNA 'BENİ AFFET' MESAJI

Küçük esnaf  Murat Gümüş son olarak 27 Nisan'da yine sosyal medya hesabından, iş yerinde kendisine yardımcı olan tek çocuğuna, “Oğlum bitmiş. Beni af et” şeklinde mesaj yazdı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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