Murat Gurbuzerol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Gurbuzerol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Murat Gurbuzerol kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Murat Gurbuzerol ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Murat Gurbuzerol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Gurbuzerol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murat Gurbuzerol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murat Gurbuzerol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murat Gurbuzerol 1 Şubat 1988 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murat Gurbuzerol Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murat Gurbuzerol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Murat Gurbuzerol'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Murat Gurbuzerolboyu ve yaşı kaç

Murat Gurbuzerol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murat Gurbuzerol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Murat Gurbuzerol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murat Gurbuzerol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2005 yılında Manisaspor U21

4 Şubat 2008 yılında Zeytinburnuspor

30 Haziran 2008 yılında Manisaspor U21

1 Temmuz 2008 yılında Manisaspor

11 Ağu 2009 yılında Konya Şekerspor

30 Haziran 2010 yılında Manisaspor

18 Ağu 2010 yılında Akhisar Belediye

30 Haziran 2011 yılında Manisaspor

9 Temmuz 2014 yılında Balıkesirspor

23 Ocak 2015 yılında Boluspor

28 Temmuz 2015 yılında Samsunspor

3 Ağu 2017 yılında BB Erzurumspor

19 Ocak 2018 yılında Giresunspor

14 Ağu 2018 yılında Utaş Uşakspor

10 Ağu 2019 yılında Sarıyer

9 Ocak 2020 yılında Amed SK

15 Eylül 2020 yılında Serik Belediye

1 Temmuz 2021 yılında Düzcespor

3 Ağu 2022 yılında Kuşadasıspor

12 Ocak 2023 yılında Alanya Kestel

Murat Gurbuzerol kimdir

Murat Gurbuzerol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murat Gurbuzerol şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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Murat Gurbuzerol nereli

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