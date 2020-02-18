Murat Ilgaz, Copenhag-Celtic maçında hakem gözlemcisi olacak

İSTANBUL (AA) - UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Avrupa Ligi'nde görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Murat Ilgaz'ın son 32 turunda Danimarka'nın Copenhag ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında oynanacak maçta hakem gözlemcisi olarak görev yapacağı belirtildi.

Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda 20 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşma, TSİ 20.55'te başlayacak.





Kaynak: AA