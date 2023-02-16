Murat Kara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Kara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Murat Kara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Murat Kara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Murat Kara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Kara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murat Kara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murat Kara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murat Kara 27 Mayıs 1991 tarihinde Giresun şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murat Kara Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murat Kara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Darıca Gençlerbirliği futbol takımında oynamaktadır. Darıca Gençlerbirliği takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Murat Kara'nin Darıca Gençlerbirliği ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Murat Kara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/muuratkara/

Murat Karaboyu ve yaşı kaç

Murat Kara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murat Kara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Murat Kara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murat Kara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2006 yılında Giresunspor Alt

1 Temmuz 2009 yılında Giresunspor U21

1 Temmuz 2011 yılında Giresunspor

30 Ocak 2012 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2012 yılında Giresunspor

4 Eylül 2012 yılında Beşikdüzüspor

25 Ocak 2013 yılında 1957 Espiye

19 Eylül 2013 yılında 1926 Bulancak

21 Temmuz 2014 yılında Kemer Tekirova

6 Ocak 2015 yılında Silivrispor

7 Ağu 2015 yılında Tire 1922 Spor

5 Ocak 2016 yılında Silivrispor

2 Ağu 2016 yılında Kırıkhanspor

28 Temmuz 2017 yılında Erbaaspor

17 Temmuz 2018 yılında Kastamonu 1966

10 Ocak 2019 yılında Ankara Demir

30 Haziran 2019 yılında Kastamonu 1966

20 Ağu 2019 yılında Ağrı 1970 Spor

8 Ocak 2020 yılında 52 Orduspor FK

17 Eylül 2020 yılında HEASK

12 Temmuz 2021 yılında Erbaaspor

12 Ocak 2022 yılında Gümüşhanespor

8 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Darıca GB

Murat Kara kimdir

Murat Kara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murat Kara şuan Darıca Gençlerbirliği takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yeniyolspor

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Murat Kara nereli

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