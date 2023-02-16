Murat Karadeniz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Karadeniz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murat Karadeniz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murat Karadeniz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murat Karadeniz 11 Haziran 2001 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murat Karadeniz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murat Karadeniz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Murat Karadeniz'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Murat Karadeniz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murat Karadeniz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Murat Karadeniz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murat Karadeniz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bursaspor U16

1 Temmuz 2017 yılında Bursaspor U17

1 Temmuz 2018 yılında Bursaspor U19

8 Ocak 2020 yılında Karacabey Bld

30 Haziran 2021 yılında Bursaspor U19

1 Ağu 2021 yılında Bergama Bld

24 Ağu 2022 yılında 1922 Konya

Murat Karadeniz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murat Karadeniz şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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