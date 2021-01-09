Murat Katrağ kimdir? Nereli? Hangi suçları işledi?

CHP'li belediyelerde yaşanan skandallara bir yenisi eklendi. CHP'li Antalya Muratpaşa Belediyesine işçi olarak giren biri polis memuru 6 kişinin katilini olan Murat Katrağ isimli kişi (saha sorumlusu) seviyesine kadar yükseldi. Bu durum tepkiye neden oldu.

MURAT KATRAĞ KİMDİR? NERELİ? HANGİ SUÇLARI İŞLEDİ?

Murat Katrağ, Antalya'nın Aksu ilçesinde dünyaya geldi. İlk suçunu 14 yaşında işleyen Katrağ'a 1987 yılında ‘hırsızlık’ suçuyla dosya açıldı. 1990 yılında ‘cebir kullanarak ırza geçme’, ‘iffete taarruz’ suçundan hakkında işlem yapıldı. 1991’de ‘kız, kadın ve erkek kaçırmak’ suçlaması da kayıtlara geçti. 20 yaşında ise tüm Türkiye’nin konuştuğu bir seri katile dönüştü. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre

1993 yılının Şubat ayında ilk cinayetini işleyen Katrağ, ardından geçen 1 ayda Antalyalıların kabusu oldu. Polis tarafından arandığı sırada gasp ettiği 2 taksi şoförü, 1 tatlıcı, 1 kamyon şoförü ve 1 çoban olmak üzere 5 kişiyi öldürdü. O dönem basın yayın kuruluşlarına çıkan haberlerde öldürülenlere işkence edildiği de yazıldı. Hatta öldürülen tatlıcının kazığa oturtulduğu öne sürüldü.

İDAMDAN KURTULDU, MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

İşlediği cinayetlerin hesabını mahkemede veren Katrağ, o dönem hala yürürlükte olduğu için idam cezasına çarptırıldı. Ancak 1999 yılında Meclis’te onay bekleyen idam kararı yeniden başbakanlığa gönderildi. Sonra idam cezası kalkınca hükmü müebbete çevrildi. Katrağ ‘Rahşan Affı’ olarak da bilinen aftan da yararlanınca cezaevinden çıktı.2015 ve 2019 yılında da 2 ayrı cinsel taciz olayında şüpheli sıfatıyla işlem gördü.

2015 yılında CHP’ye üye oldu. Özellikle de mevcut CHP’li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın kampanya ve programlarında aktif görev aldı. Hem Uysal’la hem de CHP’nin Antalya milletvekilleri ile iyi ilişkiler kurdu. 2017 yılında ‘hükümlü’ kadrosundan belediyede işe alındı.

SUÇ KAYITLARI BİLDİRİLMESİNE RAĞMEN ÇALIŞIYOR

Sadece işe alınmakla da kalmadı, kariyer basamaklarını da tırmandı. 2018 yılında Katrağ’ın suç kayıtlarının belediyeye bildirilmesine rağmen Katrağ, belediye iştiraki olan Falez A.Ş.’de ‘Alan Saha Sorumluluğuna’ terfi ettirildi. Katrağ görevine devam ediyor.