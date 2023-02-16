Murat Kayali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Kayali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Murat Kayali kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Murat Kayali ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Murat Kayali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Kayali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murat Kayali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murat Kayali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murat Kayali 13 Ağu 1989 tarihinde Denizli şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Murat Kayalı şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murat Kayali Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murat Kayali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Murat Kayali'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Murat Kayali Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m.kayali23/

Murat Kayaliboyu ve yaşı kaç

Murat Kayali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murat Kayali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Murat Kayali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murat Kayali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2006 yılında Diyarbakır Alt

1 Temmuz 2007 yılında Diyarbakırspor

24 Ocak 2008 yılında Batman Petrol

30 Haziran 2008 yılında Diyarbakırspor

1 Eylül 2008 yılında Siirtspor

30 Haziran 2009 yılında Diyarbakırspor

1 Eylül 2009 yılında Elazığspor

30 Haziran 2010 yılında Diyarbakırspor

1 Temmuz 2010 yılında Elazığspor

1 Şubat 2013 yılında Şanlıurfaspor

30 Haziran 2013 yılında Elazığspor

10 Temmuz 2013 yılında Şanlıurfaspor

16 Ocak 2014 yılında Gaziantep BB

15 Ağu 2014 yılında Elazığspor

19 Ocak 2018 yılında Gümüşhanespor

20 Ağu 2020 yılında E. Erokspor

18 Ağu 2021 yılında Bergama Bld

16 Ağu 2022 yılında Kahramanmaraş

Murat Kayali kimdir

Murat Kayali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murat Kayali şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Genclerbirligispor (2001-2006), Diyarbakirspor (2006-2007)

Murat Kayali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye A2 takımında 13 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Murat Kayali nereli

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