Murat Kazancıoğlu kimdir? Genç iş insanı daha önce Şeyma Subaşı ile adı duyulmuş fakat aşk iddiaları yalanlanmıştı. Şimdilerde Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile adı aşk dedikodularına karışan Kazancıoğlu'nun özel hayatı ve yaptığı iş de merak konusu oldu. Peki Murat Kazancıoğlu kimdir? Yağmur Tanrısevsin' yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ne iş yapıyor?

MURAT KAZANCIOĞLU KİMDİR?

Magazin gündeminde son zamanlarda adının sıkça duymaya başladığımız Murat Kazancıoğlu ile ilgili detaylı bir bilgi olmamakla birlikte Kazancıoğlu'nun işletmeci olduğu biliniyor.

Daha önce Şeyma Subaşı ile anılan işletmeci Murat Kazancıoğlu şimdilerde ise güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile yeni bir aşka yelken açtı. Bodrum'da lüks teknesinde Yağmur Tanrısevsin ile görüntülenen Kazancıoğlu aşk iddialarına henüz bir yanıt vermedi.

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan genç iş insanı Murat Kazancıoğlu'nun 4 bin 770 takipçisi bulunuyor.

Genç kızların ilgi odağı olmayı kısa sürede hakkında çıkan aşk iddialarıyla başaran Murat Kazancıoğlu'nun ınstagram hesabı ;

muratkazancioglu