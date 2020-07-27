Murat Kazancıoğlu'nun teknesinde görüntülenen Yağmur Tanrısevsin' den aşk açıklamasıSevilen uygulama Telegram güncellendi!Murat Kazancıoğlu kimdir? Yağmur Tanrısevsin' yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ne iş yapıyor?Uğur Akkuş'tan Kerimcan Durmaz'a tepki: 'Sen kimsin?'Bu bilgileri daha önce duymuşmuydunuz ?TFF 1. Lig Play-Off finalinin hakemi belli oldu!TV8 yayın akışı | 28 Temmuz yayın akışında neler var? Masterchef 2020 saat kaçta?TV8 yayın akışı | 27 Temmuz yayın akışında neler var? Masterchef yeni bölüm saat kaçta?Valiliği'nden Mut ilçesindeki kaza ile ilgili açıklama!Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'ndan 60 firmaya para cezası!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Murat Kazancıoğlu kimdir? Yağmur Tanrısevsin' yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ne iş yapıyor?

Murat Kazancıoğlu kimdir? Yağmur Tanrısevsin' yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ne iş yapıyor?

Bir süre önce Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile adı aşk dedikodularına karışan Murat Kazancıoğlu şimdilerde Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile anılıyor. Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile Bodrum'da teknesinde görüntülenen genç iş insanı Murat Kazancıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Murat Kazancıoğlu kimdir? Yağmur Tanrısevsin' yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ne iş yapıyor?

Murat Kazancıoğlu kimdir? Genç iş insanı daha önce Şeyma Subaşı ile adı duyulmuş fakat aşk iddiaları yalanlanmıştı. Şimdilerde Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile adı aşk dedikodularına karışan Kazancıoğlu'nun özel hayatı ve yaptığı iş de merak konusu oldu. Peki Murat Kazancıoğlu kimdir? Yağmur Tanrısevsin' yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ne iş yapıyor?

Murat Kazancıoğlu kimdir? Yağmur Tanrısevsin' yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ne iş yapıyor?

MURAT KAZANCIOĞLU KİMDİR?

Magazin gündeminde son zamanlarda adının sıkça duymaya başladığımız Murat Kazancıoğlu ile ilgili detaylı bir bilgi olmamakla birlikte Kazancıoğlu'nun işletmeci olduğu biliniyor.

Murat Kazancıoğlu kimdir? Yağmur Tanrısevsin' yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ne iş yapıyor?

Daha önce Şeyma Subaşı ile anılan işletmeci Murat Kazancıoğlu şimdilerde ise güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile yeni bir aşka yelken açtı. Bodrum'da lüks teknesinde Yağmur Tanrısevsin ile görüntülenen Kazancıoğlu aşk iddialarına henüz bir yanıt vermedi.

Murat Kazancıoğlu kimdir? Yağmur Tanrısevsin' yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ne iş yapıyor?

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan genç iş insanı Murat Kazancıoğlu'nun 4 bin 770 takipçisi bulunuyor.

Murat Kazancıoğlu kimdir? Yağmur Tanrısevsin' yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ne iş yapıyor?

Genç kızların ilgi odağı olmayı kısa sürede hakkında çıkan aşk iddialarıyla başaran Murat Kazancıoğlu'nun ınstagram hesabı ; 

muratkazancioglu

Murat Kazancıoğlu kimdir? Yağmur Tanrısevsin' yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ne iş yapıyor?

Murat Kazancıoğlu kimdir? Yağmur Tanrısevsin' yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ne iş yapıyor?

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT