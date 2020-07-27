Murat Kazancıoğlu'nun teknesinde görüntülenen Yağmur Tanrısevsin' den aşk açıklaması

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin hakkında aşk iddiaları çıkan iş insan Murat Kazancıoğlu ile ilgili açıklama yaptı. Oğuzhan Koç ile 4 yıllık birlikteliğini geçtiğimiz aylarda bitiren güzel oyuncu aşk kapılarını kapamasa da iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.