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Murat Kazancıoğlu'nun teknesinde görüntülenen Yağmur Tanrısevsin' den aşk açıklaması

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin işletmeci Murat Kazancıoğlu ile hakkında çıkan aşk dedikodularına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Ünlü iş adamının teknesinde görüntülenen güzel oyuncu çıkan haberleri yalanladı.

Murat Kazancıoğlu'nun teknesinde görüntülenen Yağmur Tanrısevsin' den aşk açıklaması

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin hakkında aşk iddiaları çıkan iş insan Murat Kazancıoğlu ile ilgili açıklama yaptı. Oğuzhan Koç ile 4 yıllık birlikteliğini geçtiğimiz aylarda bitiren güzel oyuncu aşk kapılarını kapamasa da iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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