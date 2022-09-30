Murat Kelkitlioğlu'ndan olay iddia! Kılıçdaroğlu küplere binecek: İYİ Parti, cumhurbaşkanı adayını belirlemiş!

TV100 yazarı Murat Kelkitlioğlu, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayını belirlediğini öne sürdü. İşte o isim...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Murat Kelkitlioğlu'ndan olay iddia! Kılıçdaroğlu küplere binecek: İYİ Parti, cumhurbaşkanı adayını belirlemiş!

Cumhur İttifakı'nın 2023 yılındaki seçimlerdeki adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu bilinirken altılı masa adayını belirlemedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık açıklamalarını sürdürürken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kazanacak aday çıkışı sonrası bomba bir iddia ortaya atıldı.

TV100 yazarı Murat Kelkitlioğlu, bugün kaleme aldığı köşe yazısında İYİ Partinin cumhurbaşkanı adayını belirlediğini öne sürdü.

Murat Kelkitlioğlu'ndan olay iddia! Kılıçdaroğlu küplere binecek: İYİ Parti, cumhurbaşkanı adayını belirlemiş!

Kelkitoğlu yazısında şu ifadeleri kullandı:

Çok ciddi bir kulis bilgisini aktarmak istiyorum…

Şimdi sıkı durun!...

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını belirledi…

Bu ismi önce masaya ‘ortak aday’ olarak teklif edecek…

Kabul görmemesi halinde ise “Bu isim benim adayım” diyecek…

Neredeyse kesin bilgi olarak söylüyorum, İYİ Parti’nin masaya getireceği isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olacak…

Akşener’in yaptığı açıklamaların altında yatan neden de bu… Kılıçdaroğlu’nu kesinlikle istemiyorlar… Kafalarındaki isim Mansur Yavaş…

Murat Kelkitlioğlu'ndan olay iddia! Kılıçdaroğlu küplere binecek: İYİ Parti, cumhurbaşkanı adayını belirlemiş!

Anlayacağınız İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu laf olsun diye Mansur Yavaş ismini ortaya atmadı…

Peki, böyle bir durumda Kemal Bey geri çekilecek mi?...

Ben buna ihtimal vermiyorum…

Çünkü, bu seçim Kemal Bey’in son şansı… Haklı olarak da aday olmalı…

Bu gelişmeler gösteriyor ki, 6’lı masadan ortak bir aday çıkmayacak… Çoklu adaya doğru gidiş kesin gibi…

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